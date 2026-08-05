Vinicius Jr Fokus Bersinar dengan Real Madrid dan Abaikan Rumor Kepindahan ke Arsenal

JawaPos.com – Vinicius Junior memilih memusatkan perhatian untuk tampil maksimal bersama Real Madrid di bawah arahan pelatih baru, Jose Mourinho.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (5/8), Penyerang asal Brasil tersebut mengesampingkan berbagai spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya ke Arsenal pada bursa transfer musim panas. Fokus utama Vinicius saat ini adalah mempersiapkan diri menghadapi musim baru bersama Los Blancos.

Nama Vinicius memang dikaitkan dengan Arsenal dalam beberapa waktu terakhir. Nilai transfer yang disebut-sebut dapat mencapai sekitar EUR 150 juta atau setara sekitar Rp2,84 triliun,

Meski demikian, hingga saat ini Vinicius belum menunjukkan tanda-tanda ingin meninggalkan Real Madrid.

Vinicius mengaku menikmati proses adaptasi bersama Jose Mourinho selama menjalani pramusim. Ia menyebut Mourinho menginginkannya tetap bermain dengan penuh kebebasan, percaya diri, dan menikmati sepak bola seperti biasanya.

Selain itu, Vinicius menegaskan seluruh pemain juga menjalani program latihan fisik yang intensif untuk meminimalkan risiko cedera sepanjang musim.

Pemain berusia 25 tahun itu kini sepenuhnya mengarahkan fokusnya pada laga pembuka LaLiga melawan Espanyol. Vinicius berharap dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Real Madrid setelah menjalani persiapan yang maksimal selama pramusim.