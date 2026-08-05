PSSI Tegaskan Dukungan Penuh kepada Gianni Infantino untuk Kembali Memimpin FIFA

Menteri Olahraga Indonesia Erick Thohir dan Presiden FIFA Gianni Infantino (Instagram @pssi)
JawaPos.com – Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menyatakan dukungan kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk kembali memimpin organisasi sepak bola dunia pada periode berikutnya.
Dikutip dari akun Instagram resmi PSSI @pssi pada Rabu (5/8), Dukungan tersebut didasarkan pada komitmen FIFA dalam mendukung transformasi sepak bola nasional melalui berbagai program pengembangan yang telah dijalankan.
Menurut PSSI, kerja sama yang terjalin selama ini telah memberikan dampak positif bagi kemajuan sepak bola Indonesia.
PSSI menilai Indonesia telah merasakan secara langsung dukungan FIFA dalam mempercepat transformasi sepak bola nasional.
Bentuk dukungan tersebut meliputi peningkatan kapasitas, pendampingan terhadap berbagai program pengembangan, serta penguatan tata kelola sepak bola di Indonesia. Berbagai langkah itu dinilai menjadi fondasi penting bagi kemajuan sepak bola nasional.
Selain program pengembangan, FIFA juga memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah sejumlah ajang internasional.
Kepercayaan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan FIFA World Cup U-17 2023, FIFA Series 2026, dan FIFA ASEAN Cup 2026. Kesempatan tersebut dinilai menjadi bukti eratnya hubungan kerja sama antara FIFA dan Indonesia.
PSSI meyakini kolaborasi yang telah terbangun bersama FIFA akan terus berkembang pada masa mendatang. Organisasi tersebut juga menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Gianni Infantino, FIFA akan tetap melayani seluruh asosiasi anggota, memperkuat solidaritas, serta mendorong perkembangan sepak bola dunia.
PSSI berharap berbagai upaya tersebut dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat di berbagai negara.
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