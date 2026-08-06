FIFA Tolak Permintaan India Bentuk Dua Tim, Laga Kontra Brasil Kini Terancam Batal

Timnas India. (Istimewa)
JawaPos.com - India menghadapi dilema besar menjelang agenda FIFA Matchday September hingga Oktober 2026.
Federasi sepak bola negara tersebut kini harus menentukan prioritas setelah FIFA dikabarkan menolak permintaan mereka untuk menurunkan dua tim nasional dalam periode internasional yang sama.
Situasi ini bermula ketika India lebih dulu memastikan keikutsertaan di FIFA ASEAN Cup yang akan berlangsung pada FIFA Matchday mendatang.
Turnamen tersebut telah menjadi bagian dari agenda resmi tim nasional India sejak beberapa waktu lalu.
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Di sisi lain, India juga mendapat kesempatan langka untuk menjalani laga uji coba internasional menghadapi Brasil.
Pertandingan ini dinilai memiliki nilai prestise tinggi karena mempertemukan India dengan salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia.
Masalah muncul karena jadwal kedua agenda tersebut berlangsung berdekatan dan saling bertabrakan.
Demi mengakomodasi keduanya, India mengajukan permohonan kepada FIFA agar diperbolehkan membentuk dua skuad nasional yang bermain secara bersamaan.
Namun, permohonan tersebut tidak mendapat persetujuan. FIFA disebut menolak usulan tersebut sehingga India tidak memiliki pilihan selain menentukan salah satu agenda yang akan dijalani.
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