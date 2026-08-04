Tottenham Hotspur Terus Memantau Situasi Cody Gakpo di Tengah Sikap Tenang Liverpool

JawaPos.com – Tottenham Hotspur terus memantau situasi Cody Gakpo di Liverpool menjelang penutupan bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (4/8), Klub asal London tersebut masih mempertimbangkan kemungkinan mengajukan pendekatan resmi apabila melihat peluang untuk merekrut penyerang asal Belanda itu.

Meski demikian, Liverpool belum menunjukkan keinginan untuk melepas salah satu pemain andalannya tersebut.

Liverpool dikabarkan tetap tenang menghadapi minat Tottenham terhadap Gakpo. Manajemen The Reds hanya akan mempertimbangkan penjualan apabila menerima tawaran dengan nilai yang sangat tinggi.

Hingga saat ini, Gakpo masih dipandang sebagai bagian penting dari skuad yang dipersiapkan menghadapi musim baru.

Ketertarikan Tottenham semakin besar setelah mereka gagal merekrut Eli Junior Kroupi yang sebelumnya menjadi target utama di lini depan. Kondisi tersebut membuat Spurs memperluas daftar incaran dengan memasukkan nama Gakpo sebagai salah satu opsi terbaik.

Selain Gakpo, Tottenham juga terus memantau sejumlah penyerang lain untuk memperkuat daya gedor tim.

Di sisi lain, Liverpool tetap fokus membangun skuad yang lebih kompetitif di bawah pelatih kepala Andoni Iraola. Rencana klub untuk mendatangkan pemain sayap Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, disebut tidak secara otomatis memengaruhi masa depan Gakpo di Anfield.