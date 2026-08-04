PSG Siap Tolak Tawaran Perdana Liverpool untuk Bradley Barcola di Bursa Transfer

JawaPos.com – Liverpool dikabarkan akan segera mengajukan tawaran perdana kepada Paris Saint-Germain untuk merekrut Bradley Barcola pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Football 365 pada Selasa (4/8), Diketahui bahwa klub juara Prancis tersebut disebut siap menolak proposal awal karena menilai nilainya masih berada di bawah harga yang mereka tetapkan.

Meski demikian, negosiasi antara kedua klub diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa pekan ke depan.

Paris Saint-Germain dikabarkan mematok nilai transfer sekitar EUR 120 juta atau setara sekitar Rp2,64 triliun untuk Barcola.

Sementara itu, Liverpool berharap dapat menyelesaikan kesepakatan dengan nilai di bawah EUR 100 juta atau sekitar Rp2,20 triliun, ditambah berbagai bonus berdasarkan pencapaian tertentu. Perbedaan valuasi tersebut menjadi tantangan utama dalam proses negosiasi kedua klub.

Di tengah pembahasan nilai transfer, Liverpool disebut optimistis karena telah memperoleh sinyal positif dari pihak Barcola.

Pemain internasional Prancis itu dikabarkan terbuka untuk bergabung dengan The Reds dan tertarik menjadi bagian dari proyek klub di bawah manajemen saat ini. Kesediaan sang pemain dinilai menjadi faktor penting yang dapat membantu memperlancar proses negosiasi.

Meski peluang transfer masih terbuka, kesepakatan diperkirakan tidak akan tercapai dalam waktu dekat karena masih banyak detail yang harus dibahas. Sejumlah laporan juga menyebut PSG bersedia bernegosiasi, tetapi hanya jika Liverpool memenuhi tuntutan harga yang telah ditetapkan.