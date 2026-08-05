Real Madrid Semakin Dekat dengan Transfer Terbesar Musim Ini Melalui Rodri

JawaPos.com – Real Madrid dikabarkan semakin dekat untuk mewujudkan salah satu transfer terbesar pada bursa transfer musim panas dengan membidik Rodri Hernández.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (5/8), Gelandang asal Spanyol tersebut disebut telah menjadikan Real Madrid sebagai tujuan utama untuk melanjutkan kariernya. Sikap Rodri dinilai dapat mempermudah proses negosiasi antara Real Madrid dan Manchester City.

Menurut laporan yang beredar, Rodri memilih untuk tidak mempertimbangkan tawaran dari klub lain sambil menunggu hasil pembicaraan kedua klub. Ia juga disebut telah menyampaikan keinginannya agar proses negosiasi difokuskan pada kepindahan ke Santiago Bernabéu.

Langkah tersebut membuat Real Madrid berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan sang gelandang.

Nilai transfer Rodri diperkirakan berada pada kisaran EUR 65 juta hingga EUR 75 juta atau sekitar Rp1,23 triliun hingga Rp1,42 triliun,

Besaran biaya akhir disebut masih bergantung pada sejumlah variabel yang akan disepakati kedua klub. Rodri juga dikabarkan berupaya membantu proses negosiasi agar kesepakatan dapat tercapai dengan nilai yang lebih terjangkau.

Hingga kini belum ada kesepakatan resmi antara Real Madrid dan Manchester City mengenai transfer tersebut. Meski demikian, keinginan Rodri untuk bergabung dengan Real Madrid dinilai dapat mempercepat jalannya negosiasi dalam beberapa pekan mendatang.