Rúben Dias Tutup Peluang Kepindahan ke Real Madrid dan Pilih Bertahan Bersama Manchester City

JawaPos.com – Rúben Dias dikabarkan menutup peluang kepindahannya ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini.

Dilansir dari laman Goal pada Rabu (5/8), Bek asal Portugal tersebut memilih tetap bertahan bersama Manchester City meskipun sempat dikaitkan dengan klub raksasa Spanyol itu. Keputusan tersebut sekaligus meredam berbagai spekulasi mengenai masa depannya.

Menurut laporan yang beredar, Dias masih memiliki kontrak bersama Manchester City hingga tiga musim ke depan. Selain itu, klub juga memiliki opsi untuk memperpanjang masa baktinya selama satu musim tambahan.

Kondisi tersebut semakin memperkuat peluang Dias untuk tetap menjadi bagian penting dari skuad Manchester City.

Dias diproyeksikan menjadi salah satu pemain inti dalam lini pertahanan Manchester City pada musim mendatang. Pengalamannya dinilai masih sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas permainan tim di sektor belakang.

Diketahui bahwa kehadiran Diaz juga diharapkan mampu membimbing para pemain muda yang mulai mendapatkan kesempatan tampil di tim utama.

Di sisi lain, Real Madrid memang berupaya memperkuat lini pertahanan menjelang musim baru. Namun, bertahannya Rúben Dias membuat klub tersebut diperkirakan akan mengalihkan perhatian kepada target lain.