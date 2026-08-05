Real Madrid Korbankan 6 Pemain demi Rekrutan Baru Mourinho, Tchouameni hingga Endrick Terlempar

JawaPos.com - Belanja besar Real Madrid membuat ruang skuad semakin sempit. Dengan aturan La Liga yang membatasi jumlah pemain, sejumlah nama mulai masuk daftar kandidat untuk dilepas demi memberi tempat bagi rekrutan baru.

Real Madrid mulai menghadapi konsekuensi dari agresivitas mereka di bursa transfer musim panas. Setelah mendatangkan lima pemain baru dan masih memburu tambahan amunisi, Los Blancos kini terancam harus melepas beberapa pemain demi memenuhi aturan skuad La Liga.

Saat ini Real Madrid sudah memiliki 24 pemain tim utama. Dengan batas maksimal 25 pemain bernomor punggung 1-25, ruang yang tersedia praktis hanya tersisa satu, padahal klub masih berupaya merekrut Yan Diomande dan gelandang bertahan Manchester City, Rodri.

Presiden Florentino Perez bersama manajer Jose Mourinho telah merampungkan perekrutan Carlos Espi dari Levante senilai EUR 25 juta. Sebelumnya, Madrid juga sudah mendatangkan Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konate, dan Denzel Dumfries.

Di sisi lain, wonderkid RB Leipzig berusia 19 tahun, Yan Diomande, diperkirakan menjadi rekrutan berikutnya setelah kesepakatan tercapai. Nilai transfernya disebut mencapai sekitar EUR 130 juta dan berpotensi memecahkan rekor pembelian Real Madrid.

Madrid juga masih bernegosiasi dengan Manchester City untuk mendatangkan Rodri karena posisi gelandang bertahan menjadi prioritas utama Mourinho. Bahkan, laporan terbaru menyebut Los Blancos masih memburu satu bek tengah lagi sebelum bursa transfer ditutup awal September.

Situasi tersebut membuat Madrid hampir pasti harus mengurangi jumlah pemain tim utama. Merangkum laporan Sports Illustrated, berikut enam pemain yang berpotensi menjadi korban demi memberi ruang bagi proyek baru Mourinho.

1. Ferland Mendy Ferland Mendy semakin tersisih setelah terus diganggu cedera. Bek kiri berusia 31 tahun itu hanya tampil sembilan kali sepanjang musim 2025/2026.

Meski sempat bermain pada perempat final Liga Champions melawan Bayern Munchen, kondisi fisiknya kembali menjadi masalah setelah menjalani operasi akibat robekan tendon. Cedera tersebut membuatnya dipastikan absen pada awal musim baru.