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Risma Azzah Fatin
Selasa, 4 Agustus 2026 | 00.02 WIB

Real Madrid Apresiasi Keputusan FIFA Hentikan Proyek Investor Piala Dunia

Real Madrid Apresiasi Keputusan FIFA Hentikan Proyek Investor Piala Dunia (Flashscore) - Image

Real Madrid Apresiasi Keputusan FIFA Hentikan Proyek Investor Piala Dunia (Flashscore)

JawaPos.com – Real Madrid menyambut baik keputusan FIFA yang membatalkan rencana kontroversial untuk membuka investasi swasta dalam penyelenggaraan Piala Dunia.

Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (3/8), Klub asal Spanyol tersebut menilai keputusan itu sebagai langkah positif bagi masa depan sepak bola dan seluruh institusinya.

Diketahui Real Madrid juga menyampaikan apresiasi kepada UEFA, konfederasi, federasi, serta berbagai lembaga yang menolak rencana tersebut sejak awal.

Sebelumnya, Presiden FIFA Gianni Infantino mengusulkan pembentukan anak perusahaan komersial yang akan mengelola sejumlah turnamen besar, termasuk Piala Dunia dan Piala Dunia Antarklub.

Melalui skema tersebut, FIFA berencana membuka peluang investasi swasta dengan potensi pendanaan mencapai USD 4,2 miliar atau sekitar Rp68,5 triliun. Namun, rencana tersebut memicu penolakan luas dari berbagai pemangku kepentingan sepak bola internasional.

UEFA menjadi pihak yang paling keras menentang usulan tersebut dan menyatakan siap memboikot seluruh kompetisi FIFA apabila rencana itu tetap dijalankan.

Penolakan itu diikuti sejumlah konfederasi lain yang menilai investasi swasta berpotensi mengganggu independensi dan tata kelola sepak bola dunia. Tekanan tersebut akhirnya mendorong FIFA membatalkan rencana yang sebelumnya telah diumumkan.

Dalam pernyataan resminya, Real Madrid menyebut pembatalan proyek tersebut sebagai kabar baik bagi sepak bola, institusi olahraga, dan jutaan penggemar di seluruh dunia. Klub berjuluk Los Blancos itu menilai persatuan berbagai organisasi sepak bola berhasil melindungi kepentingan olahraga pada momen yang sangat penting.

Keputusan FIFA tersebut sekaligus mengakhiri polemik yang berkembang dalam beberapa hari terakhir terkait masa depan pengelolaan kompetisi internasional.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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