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Risma Azzah Fatin
Rabu, 5 Agustus 2026 | 02.01 WIB

Gianni Infantino Kehilangan Dukungan Sejumlah Federasi Eropa Jelang Pemilihan Presiden FIFA

Gianni Infantino (Flashscore) - Image

Gianni Infantino (Flashscore)

JawaPos.com – Gelombang penolakan terhadap Gianni Infantino semakin meluas setelah sejumlah asosiasi sepak bola Eropa menarik dukungan bagi pencalonannya kembali sebagai Presiden FIFA.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (4/8), Asosiasi Sepak Bola Inggris dikabarkan akan mengikuti langkah Asosiasi Sepak Bola Wales yang lebih dahulu mencabut dukungannya.

Selain itu, Federasi Sepak Bola Swedia dan Serbia juga menyatakan tidak lagi memberikan dukungan kepada Infantino menjelang pemilihan Presiden FIFA periode 2027–2031.

Keputusan tersebut dipicu oleh meningkatnya kritik terhadap kepemimpinan Infantino setelah gagalnya rencana FIFA menjual sebagian saham hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta.

Proposal tersebut sebelumnya bertujuan memperoleh investasi hingga USD 4,2 miliar atau Rp 42 triliun tetapi akhirnya dibatalkan karena mendapat penolakan dari para pemangku kepentingan. Kegagalan itu dinilai telah mencoreng tata kelola dan reputasi organisasi sepak bola dunia.

Federasi Sepak Bola Serbia menyatakan pencabutan dukungan dilakukan setelah menilai berbagai peristiwa terbaru telah merusak citra FIFA dan kepemimpinannya. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Swedia menegaskan keputusan tersebut didasarkan pada hilangnya kepercayaan akibat persoalan tata kelola, transparansi, dan manajemen organisasi.

Asosiasi Sepak Bola Wales juga menyebut kegagalan dalam kepemimpinan, komunikasi, serta pengelolaan pemangku kepentingan menjadi alasan utama pencabutan dukungan.

Di tengah tekanan tersebut, Infantino dikabarkan tetap berupaya mempertahankan posisinya menjelang Kongres FIFA di Maroko pada Maret mendatang. Ia sebelumnya menyatakan akan kembali mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat sebagai Presiden FIFA setelah memimpin organisasi sejak 2016.

Meski masih memiliki peluang untuk terpilih kembali, gelombang penolakan dari sejumlah federasi Eropa diperkirakan akan membuat proses pencalonannya menjadi lebih sulit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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