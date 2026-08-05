Resmi Berseragam Trabzonspor, Mohamed Salah Disambut Meriah Ribuan Fans saat Tiba di Turki

Mohamed Salah resmi bergabung dengan klub Turki Trabzonspor. (Istimewa)
JawaPos.com - Mohamed Salah akhirnya memulai babak baru dalam karirnya setelah resmi bergabung dengan klub Liga Turki, Trabzonspor.
Mantan bintang Liverpool itu tiba di Turki pada Rabu (5/8) waktu setempat dan langsung mendapat sambutan luar biasa dari ribuan suporter yang sudah menantikan kedatangannya.
Kehadiran Salah menjadi salah satu transfer paling mengejutkan pada bursa transfer musim panas tahun ini.
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Setelah kontraknya bersama Liverpool berakhir pada akhir musim lalu, pemain asal Mesir tersebut sempat dikaitkan dengan sejumlah klub Arab Saudi. Namun, pilihan akhirnya justru jatuh kepada Trabzonspor.
Momen kedatangan Salah menjadi perhatian publik. Bahkan sebelum mendarat, Trabzonspor telah membagikan foto sang pemain mengenakan jersey kandang klub berwarna merah marun dan biru melalui media sosial.
Unggahan bertajuk Salah Mode: ON itu langsung dibanjiri komentar para pendukung yang menyambut antusias kedatangan idola baru mereka.
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Dalam video singkat yang direkam dari dalam pesawat, Salah juga menyapa para pendukungnya.
"Trabzon, apakah kalian sudah siap? Sampai jumpa sebentar lagi," ucap Salah.
Sesampainya di Bandara Istanbul, ratusan hingga ribuan suporter sudah menunggu untuk memberikan sambutan.
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