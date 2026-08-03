Presiden Trabzonspor Bantah Mohamed Salah Telah Menyetujui Kepindahan ke Klub Super Lig Turki

Mohamed Salah (Bein Sports)
JawaPos.com – Presiden Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, membantah kabar yang menyebut Mohamed Salah telah menyetujui kepindahan ke klub Super Lig Turki tersebut.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (3/8), Doyan menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kesepakatan maupun rencana kedatangan pemain asal Mesir itu ke Trabzonspor. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons berbagai spekulasi yang berkembang mengenai proses transfer Salah.
Sebelumnya, sejumlah laporan menyebut Trabzonspor telah berhasil mengungguli Besiktas dalam perburuan Mohamed Salah.
Bahkan, muncul kabar yang menyatakan Salah dijadwalkan tiba di Turki bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-59 Trabzonspor. Namun, Doğan menegaskan seluruh informasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.
Menurut Doğan, apabila memang terdapat perkembangan terkait transfer Mohamed Salah, pihak klub akan menyampaikannya secara resmi kepada publik dan media. Ia mengakui bahwa Salah merupakan salah satu pemain terbaik di dunia dan menjadi sosok yang diinginkan banyak klub.
Meski demikian, Doğan kembali menegaskan bahwa Trabzonspor belum mencapai kesepakatan apa pun dengan mantan pemain Liverpool tersebut.
Saat ditanya mengenai kemungkinan telah melakukan komunikasi langsung dengan Salah, Doğan memilih tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia hanya menyatakan bahwa para pendukung tentu berharap melihat pemain berkualitas seperti Salah bergabung dengan Trabzonspor.
Hingga kini, klub masih fokus mempersiapkan musim baru setelah mengakhiri kompetisi Super Lig musim lalu di posisi ketiga dan bersiap menghadapi babak play-off Liga Europa.
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