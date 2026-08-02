Masa Depan Mohamed Salah Kembali Menjadi Sorotan Setelah Transfer ke Beşiktaş Gagal Terwujud

Mohamed Salah (Bein Sports)
JawaPos.com – Masa depan Mohamed Salah masih menjadi salah satu perhatian utama pada bursa transfer musim panas.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (2/8), Penyerang asal Mesir itu belum menentukan klub barunya setelah berstatus sebagai pemain bebas transfer usai mengakhiri kebersamaannya dengan Liverpool.
Ketidakpastian tersebut membuat banyak pihak terus menantikan keputusan akhir mengenai tujuan karier berikutnya.
Sebelumnya, Mohamed Salah dikabarkan hampir bergabung dengan Beşiktaş setelah disebut mencapai kesepakatan kontrak berdurasi satu musim dengan opsi perpanjangan.
Namun, sejumlah laporan terbaru dari Turki menyebut negosiasi tersebut mengalami perubahan sehingga peluang transfer itu diperkirakan batal. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak klub maupun sang pemain terkait kabar tersebut.
Di tengah gagalnya peluang bergabung dengan Beşiktaş, Trabzonspor muncul sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Mohamed Salah. Pembicaraan antara kedua belah pihak dilaporkan terus berlangsung meski belum menghasilkan kesepakatan resmi.
Jika transfer tersebut terwujud, Salah akan menjadi salah satu rekrutan terbesar dalam sejarah Süper Lig Turki.
Pada usia 34 tahun, Mohamed Salah masih dinilai memiliki kualitas sebagai salah satu penyerang terbaik dunia. Pengalamannya bersama Liverpool, yang menghasilkan berbagai gelar bergengsi, menjadi modal berharga bagi klub mana pun yang berhasil merekrutnya.
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