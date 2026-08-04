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Risma Azzah Fatin
Rabu, 5 Agustus 2026 | 01.53 WIB

Fulham Resmi Datangkan Gonzalo Garcia dan Cesar Palacios dari Real Madrid

Gonzalo Garcia dan Cesar Palacios (Instagram @fulhamfc) - Image

Gonzalo Garcia dan Cesar Palacios (Instagram @fulhamfc)

JawaPos.com – Fulham resmi mengumumkan perekrutan dua pemain muda Real Madrid, Gonzalo Garcia dan Cesar Palacios, pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (4/8), Kedua pemain tersebut mengikuti jejak pelatih Alvaro Arbeloa yang lebih dahulu bergabung dengan klub asal London tersebut.

Kehadiran Garcia dan Palacios diharapkan mampu menambah kekuatan Fulham menghadapi kompetisi musim baru.

Gonzalo Garcia didatangkan dari Real Madrid dengan nilai transfer sebesar EUR 34 juta  atau sekitar Rp748 miliar. Penyerang berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dengan opsi perpanjangan selama satu musim.

Garcia mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan manajemen dan pelatih serta tidak sabar memulai petualangan barunya bersama Fulham.

Sementara itu, Cesar Palacios juga resmi bergabung setelah Fulham mencapai kesepakatan transfer senilai EUR 8,5 juta poundsterling atau sekitar Rp187 miliar.

Gelandang berusia 21 tahun tersebut menandatangani kontrak dengan durasi yang sama, yakni lima tahun disertai opsi perpanjangan selama 12 bulan. Perekrutan keduanya menjadi bagian dari strategi Fulham membangun skuad yang lebih kompetitif.

Garcia tampil impresif bersama Real Madrid pada musim lalu dengan mencetak delapan gol dan tiga assist di seluruh kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pencetak gol terbanyak pada Piala Dunia Antarklub 2025 dengan torehan empat gol.

Keduanya berpeluang menjalani debut kompetitif bersama Fulham saat menghadapi Chelsea pada laga pembuka Liga Inggris musim 2026/2027, 24 Agustus mendatang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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