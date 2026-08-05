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Bramasta JP
Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.35 WIB

Transfer LaLiga: Barcelona Ikut Buru Rodri, Real Madrid Terancam Kehilangan Kapten Timnas Spanyol

Barcelona dikabarkan ikut memburu Rodri dari Manchester City. Real Madrid kini memiliki pesaing baru dalam perburuan gelandang Spanyol itu. (Bein Sports) - Image

Barcelona dikabarkan ikut memburu Rodri dari Manchester City. Real Madrid kini memiliki pesaing baru dalam perburuan gelandang Spanyol itu. (Bein Sports)

JawaPos.com - Persaingan mendapatkan Rodri disebut memasuki babak baru. Barcelona dikabarkan siap ikut bersaing dengan Real Madrid setelah muncul kekhawatiran terhadap kedalaman lini tengah mereka.

Barcelona dikabarkan siap meramaikan perburuan Rodri pada bursa transfer musim panas ini. Jika benar terjadi, Real Madrid tidak lagi menjadi satu-satunya klub yang berpeluang memboyong gelandang Manchester City tersebut.

Nama Rodri memang menjadi salah satu yang paling banyak diperbincangkan di bursa transfer. Kontraknya di Manchester City disebut hanya menyisakan satu musim sehingga memunculkan spekulasi mengenai masa depannya di Etihad Stadium.

Sebelumnya, Real Madrid disebut sebagai tujuan paling realistis bagi gelandang berusia 30 tahun itu apabila memutuskan meninggalkan Manchester City. Presiden Florentino Perez bahkan dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk merekrut Rodri.

Laporan yang beredar menyebut Los Blancos siap menggelontorkan dana lebih dari EUR 50 juta demi membawa pulang salah satu gelandang terbaik dunia ke Santiago Bernabeu.

Namun, situasi berubah setelah Barcelona disebut ikut memantau perkembangan transfer tersebut.

Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Manchester City belum ingin merampungkan pembicaraan dengan Real Madrid karena masih menunggu kemungkinan munculnya peminat lain, termasuk Barcelona.

"Manchester City memutuskan untuk tidak merampungkan kesepakatan dengan Real Madrid karena mereka ingin menunggu lebih banyak klub ikut dalam persaingan mendapatkan Rodri," ujar Romano melalui kanal YouTube pribadinya.

"Manchester City juga merasa bahwa Barcelona mungkin tertarik pada jasa Rodri. Cedera yang dialami Frenkie de Jong bisa membuka peluang bagi Barcelona untuk ikut dalam saga transfer tersebut," lanjut Romano.

Ketertarikan Barcelona dinilai tidak lepas dari kondisi lini tengah mereka.

Editor: Hendra
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Sumber: Fabrizio Romano, SI
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