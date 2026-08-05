Prediksi Inter Milan vs AC Milan: Federico Dimarco Antusias Sambut Derby della Madonnina

Federico Dimarco antusias menyambut Inter Milan vs AC Milan di Derby della Madonnina. Nerazzurri juga membidik hasil lebih baik di Liga Champions. (Dok. Inter)
JawaPos.com - Federico Dimarco menegaskan Derby della Madonnina tak pernah kehilangan makna, meski kali ini hanya berstatus laga pramusim. Bek Inter Milan itu juga menyebut pertandingan melawan AC Milan menjadi bagian penting persiapan menuju musim 2026-2027.
Pertandingan persahabatan Inter Milan kontra AC Milan digelar di Stadion Optus, Rabu (5/8) pukul 18.00 WIB.
"Bermain di derbi selalu terasa luar biasa. Kami tahu apa artinya. Yang terpenting adalah pertandingan ini berlangsung kurang dari 20 hari sebelum dimulainya musim. Pertandingan ini dan pertandingan melawan Juventus akan membantu kami meningkatkan kebugaran menjelang musim baru," kata Dimarco, dikutip dari laman resmi Inter Milan, Rabu (5/8).
Menurut pemain timnas Italia tersebut, kekompakan menjadi salah satu kekuatan utama Inter dalam beberapa musim terakhir. Faktor itu pula yang ingin kembali dipertahankan menjelang bergulirnya kompetisi baru.
"Derbi selalu memiliki nuansa yang berbeda. Rasa kebersamaan itu telah menjadi salah satu fondasi kelompok ini dan telah membantu kami memenangkan begitu banyak trofi selama beberapa tahun terakhir," jelasnya.
Selain mempersiapkan Serie A, Inter juga membidik penampilan lebih baik di Liga Champions. Musim lalu, Nerazzurri gagal melaju ke babak 16 besar setelah disingkirkan Bodo/Glimt.
"Kami tidak pernah menyembunyikan ambisi kami di Italia. Setiap musim kami memulai dengan mengetahui seberapa kuat kami. Kami adalah Inter, dan kami tahu kami dapat bersaing untuk setiap trofi," ujarnya.
"Kami juga tahu bahwa musim lalu kami tersingkir dari Liga Champions terlalu cepat melawan lawan yang, di atas kertas, lebih lemah dari kami tetapi terbukti lebih kuat dari kami di lapangan. Tujuan kami jelas: untuk mengulangi kesuksesan kami di Italia dan tampil baik di Liga Champions," pungkas Dimarco.
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AC Milan (3-4-2-1):
Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Ossola; Kostic.
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