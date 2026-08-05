Prediksi Skor AC Milan vs Inter Milan: Debut Goncalo Ramos dan John Stones Jadi Sorotan di Perth

JawaPos.com – AC Milan selalu berada di bawah rival sekotanya, Inter Milan, dalam klasemen akhir Serie A selama tiga musim terakhir. Situasi itu terjadi sejak Rossoneri merebut scudetto pada musim 2021-2022.

Setelah itu, Inter dua kali menjadi juara Serie A, yakni pada musim 2023-2024 dan 2025-2026. Sementara pada musim 2024-2025, Nerazzurri hanya terpaut satu poin dari SSC Napoli yang keluar sebagai juara.

Musim ini, Rossoneri mencoba mengusik dominasi sang rival dengan menunjuk Ruben Amorim sebagai allenatore baru bagi Mike Maignan dan kolega.

Kehadiran striker Goncalo Ramos dari Paris Saint-Germain (PSG) semakin memperkuat nuansa Portugal di skuad Milan. Sebelumnya, mereka telah memiliki Rafael Leao sebagai andalan di lini depan.

Koneksi Portugal tersebut diharapkan menjadi senjata AC Milan saat mengukur kekuatan Inter dalam Derby della Madonnina edisi ke-247 di Optus Stadium, Perth, petang nanti. Pertandingan disiarkan langsung MDTV mulai pukul 18.00 WIB.

"Kami ingin mengalahkan Inter, tetapi kami juga ingin mempersiapkan diri untuk laga melawan Torino FC pada pekan pembuka Serie A. Di periode pramusim, persiapan menghadapi musim kompetisi sangat penting," ujar Amorim dalam konferensi pers, kemarin (4/8).

"Kami juga ingin menempatkan pemain menuju kondisi terbaik mereka," imbuh mantan pelatih Manchester United dan Sporting CP tersebut.

Menanti Aksi Pemain Baru Laga nanti juga menjadi panggung bagi sejumlah rekrutan anyar kedua tim.

AC Milan berpeluang memainkan Goncalo Ramos untuk pertama kalinya setelah absen dalam dua laga pramusim sebelumnya, masing-masing menghadapi Milan Futuro di Milanello (19/7) dan Celtic di Glasgow (26/7).