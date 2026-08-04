Prediksi Skor AC Milan vs Inter Milan: Uji Coba Derby Della Madonnina Keenam di Pramusim

Duel Kyle Walker (AC Milan) vs Federico Dimarco (Inter Milan) di Coppa Italia 2025. (Piero Cruciatti/AFP)
JawaPos.com – Membawa Derby della Madonnina ke Australia, dua raksasa Liga Italia AC Milan dan Inter Milan akan saling berhadapan di Stadiun Optus, Perth, pada Rabu (5/8) malam WIB, dalam laga persahabatan musim panas ini.
Kedua rival sekota ini tengah bersiap menghadapi musim Serie A 2026/2027. Rossoneri berupaya membangun kembali tim di bawah manajemen baru AC Milan. Sementara Inter Milan berjuang mempertahankan gelar juara.
Demi membuka lembaran baru yang indah, di sisi Milan akan mempertahankan kejayaan mereka saat menghadapi rival setelah memenangkan lima pertandingan dan tidak sekalipun kalah dalam tujuh pertemuan terakhir melawan Inter di semua kompetisi.
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Namun, tak lama setelah Rossoneri berhasil menyapu bersih kemenangan dalam dua laga derbi Serie A untuk pertama kalinya sejak 2011, performa Luka Modric dkk, justru merosot tajam sementara rival lama mereka dengan nyaman merebut gelar Scudetto.
Kemerosotan drastis dalam 10 pertandingan liga terakhir, pada akhirnya membuat Milan gagal lolos ke Liga Champions, yang memicu perombakan manajemen klub secara mendadak, dan penunjukkan Ruben Amorim mewarnai musim panas ini di San Siro.
Pekan lalu, debut Amorim di pinggir lapangan berakhir imbang 2–2 melawan Celtic di Glasgow. Kini, mereka harus melakoni tiga laga uji coba bergengsi lainnya dengan menghadapi Inter, Manchester United, dan Chelsea sebelum memulai musim liga menjelang akhir Agustus.
AC Milan kembali membangun ulang tim dari nol. Sementara kesinambungan menjadi kunci bagi rival abadi mereka, Inter Milan, yang pada musim lalu berhasil meraih kedua trofi domestik untuk pertama kalinya sejak 2010.
Inter Milan sukses melengkapi Scudetto ke-21 dengan gelar Coppa Italia ke-10. Keberhasilan finis dengan keunggulan 11 poin atas juara bertahan Napoli menandai tahun pertama yang sukses bagi Cristian Chivu sebagai pelatih.
Kini, sembari bersiap mempertahankan gelar pada musim 2026/2027, Nerazzurri telah mengawali masa pramusim dengan catatan positif. Setelah melibas SV Aasen 16-0, mereka juga mengalahkan Karlsruher 2-1 berkat dua gol Andy Diouf.
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