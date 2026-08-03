Inter Milan Terus Mengejar Curtis Jones meski Tawaran Perdana Ditolak Liverpool

Curtis Jones (Bein Sports)
JawaPos.com – Inter Milan terus berupaya mendatangkan Curtis Jones untuk memperkuat lini tengah sebelum bursa transfer ditutup.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (3/8), Klub Serie A tersebut dikabarkan telah mengajukan tawaran awal senilai EUR 30 juta atau sekitar Rp663 miliar kepada Liverpool.
Namun, tawaran tersebut langsung ditolak karena dinilai belum sesuai dengan nilai yang ditetapkan klub asal Inggris itu.
Menurut laporan, Liverpool menganggap Curtis Jones sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang tim. Manajemen The Reds menilai nilai transfer yang diajukan Inter Milan masih terlalu rendah dan belum mencerminkan kualitas maupun peran sang gelandang di dalam skuad.
Meski tidak menutup kemungkinan melepas Jones, Liverpool hanya akan mempertimbangkan tawaran yang jauh lebih tinggi.
Ketertarikan Inter Milan terhadap Curtis Jones sebenarnya telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Klub Italia itu menilai gelandang asal Inggris tersebut memiliki kemampuan membawa bola, membantu serangan, serta menjaga keseimbangan permainan di lini tengah.
Selain itu, Jones juga dinilai memiliki fleksibilitas karena mampu bermain di beberapa posisi gelandang sesuai kebutuhan tim.
Liverpool berada dalam posisi yang kuat untuk mempertahankan Curtis Jones karena kontraknya masih berlaku hingga 2027. Situasi tersebut membuat Inter Milan harus meningkatkan nilai tawarannya apabila ingin membuka peluang negosiasi lebih lanjut.
Hingga kini, pembicaraan masih berlangsung, tetapi kesepakatan dinilai masih jauh dari tercapai akibat perbedaan valuasi antara kedua klub.
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