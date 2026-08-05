Berstatus Tanpa Klub, Jadon Sancho Punya Banyak Tawaran dari Eropa dan Arab Saudi

Jadon Sancho tanpa klub punya banyak tawaran dari Eropa dan Arab Saudi. (Istimewa)
JawaPos.com - Masa depan Jadon Sancho mulai menunjukkan titik terang setelah resmi berpisah dengan Manchester United. Winger asal Inggris itu kini dikabarkan telah mencapai kesepakatan awal dengan beberapa klub yang berminat menggunakan jasanya pada bursa transfer musim panas 2026.
Laporan Sky Sports menyebutkan, Jadon Sancho tidak kekurangan peminat meski statusnya kini sebagai pemain bebas transfer. Sejumlah klub dari kompetisi Eropa, Arab Saudi, hingga kawasan Timur Tengah, telah mengajukan proposal dan mencapai kesepakatan prinsip dengan sang pemain.
Namun hingga kini, belum ada keputusan akhir mengenai klub mana yang akan menjadi pelabuhan berikutnya Jadon Sancho. Pemain berusia 26 tahun tersebut dikabarkan masih mempelajari seluruh tawaran yang masuk. Dia ingin memilih klub yang mampu memberikan kesempatan bermain secara reguler sekaligus proyek yang sesuai dengan target karirnya.
Kepergian Sancho dari Manchester United menutup perjalanan lima musim yang jauh dari harapan. Saat didatangkan dari Borussia Dortmund pada musim panas 2021, United harus mengeluarkan dana sekitar 73 juta poundsterling demi memboyong salah satu talenta terbaik Inggris saat itu.
Sayangnya, performa Jadon Sancho di Old Trafford tidak pernah benar-benar memenuhi ekspektasi. Selama berseragam Setan Merah, dia hanya mampu mencetak 12 gol dan enam assist dari 83 penampilan di semua kompetisi.
Karirnya di Manchester United juga diwarnai sejumlah kendala, termasuk perselisihan dengan mantan pelatih Erik ten Hag pada 2023. Konflik tersebut membuat posisinya semakin sulit hingga akhirnya lebih banyak menghabiskan waktu sebagai pemain pinjaman.
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Sancho sempat kembali memperkuat Borussia Dortmund sebelum menjalani masa peminjaman bersama Chelsea dan Aston Villa. Meski gagal bersinar di Manchester United, penampilannya bersama klub-klub tersebut masih menunjukkan bahwa kualitasnya belum sepenuhnya hilang.
Borussia Dortmund kembali disebut sebagai salah satu kandidat terkuat untuk memulangkan Sancho. Klub Bundesliga itu bukan tempat yang asing bagi sang winger.
Dalam dua periode membela Dortmund, dia tampil impresif dengan torehan 53 gol dan 67 assist dari 158 pertandingan di berbagai ajang. Selain Dortmund, beberapa klub dari Arab Saudi dan Timur Tengah juga terus memantau situasi Sancho.
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