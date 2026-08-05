Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 5 Agustus 2026 | 19.39 WIB

Berstatus Tanpa Klub, Jadon Sancho Punya Banyak Tawaran dari Eropa dan Arab Saudi

Jadon Sancho tanpa klub punya banyak tawaran dari Eropa dan Arab Saudi. (Istimewa) - Image

Jadon Sancho tanpa klub punya banyak tawaran dari Eropa dan Arab Saudi. (Istimewa)

JawaPos.com - Masa depan Jadon Sancho mulai menunjukkan titik terang setelah resmi berpisah dengan Manchester United. Winger asal Inggris itu kini dikabarkan telah mencapai kesepakatan awal dengan beberapa klub yang berminat menggunakan jasanya pada bursa transfer musim panas 2026.

Laporan Sky Sports menyebutkan, Jadon Sancho tidak kekurangan peminat meski statusnya kini sebagai pemain bebas transfer. Sejumlah klub dari kompetisi Eropa, Arab Saudi, hingga kawasan Timur Tengah, telah mengajukan proposal dan mencapai kesepakatan prinsip dengan sang pemain.

Namun hingga kini, belum ada keputusan akhir mengenai klub mana yang akan menjadi pelabuhan berikutnya Jadon Sancho. Pemain berusia 26 tahun tersebut dikabarkan masih mempelajari seluruh tawaran yang masuk. Dia ingin memilih klub yang mampu memberikan kesempatan bermain secara reguler sekaligus proyek yang sesuai dengan target karirnya.

Kepergian Sancho dari Manchester United menutup perjalanan lima musim yang jauh dari harapan. Saat didatangkan dari Borussia Dortmund pada musim panas 2021, United harus mengeluarkan dana sekitar 73 juta poundsterling demi memboyong salah satu talenta terbaik Inggris saat itu.

Sayangnya, performa Jadon Sancho di Old Trafford tidak pernah benar-benar memenuhi ekspektasi. Selama berseragam Setan Merah, dia hanya mampu mencetak 12 gol dan enam assist dari 83 penampilan di semua kompetisi.

Karirnya di Manchester United juga diwarnai sejumlah kendala, termasuk perselisihan dengan mantan pelatih Erik ten Hag pada 2023. Konflik tersebut membuat posisinya semakin sulit hingga akhirnya lebih banyak menghabiskan waktu sebagai pemain pinjaman.

Sancho sempat kembali memperkuat Borussia Dortmund sebelum menjalani masa peminjaman bersama Chelsea dan Aston Villa. Meski gagal bersinar di Manchester United, penampilannya bersama klub-klub tersebut masih menunjukkan bahwa kualitasnya belum sepenuhnya hilang.

Borussia Dortmund kembali disebut sebagai salah satu kandidat terkuat untuk memulangkan Sancho. Klub Bundesliga itu bukan tempat yang asing bagi sang winger.

Dalam dua periode membela Dortmund, dia tampil impresif dengan torehan 53 gol dan 67 assist dari 158 pertandingan di berbagai ajang. Selain Dortmund, beberapa klub dari Arab Saudi dan Timur Tengah juga terus memantau situasi Sancho.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Newcastle Tolak Jual Lewis Hall ke Manchester United, Meski Sang Bek Tertarik Pindah - Image
Sepak Bola Dunia

Newcastle Tolak Jual Lewis Hall ke Manchester United, Meski Sang Bek Tertarik Pindah

Rabu, 5 Agustus 2026 | 16.00 WIB

Newcastle dan Manchester United Incar Felix Nmecha, Bruno Guimaraes Kian Dekat ke Arsenal - Image
Sepak Bola Dunia

Newcastle dan Manchester United Incar Felix Nmecha, Bruno Guimaraes Kian Dekat ke Arsenal

Rabu, 5 Agustus 2026 | 15.52 WIB

Manchester United Pantau Situasi Eduardo Camavinga di Real Madrid Jelang Penutupan Bursa Transfer - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester United Pantau Situasi Eduardo Camavinga di Real Madrid Jelang Penutupan Bursa Transfer

Selasa, 4 Agustus 2026 | 03.05 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore