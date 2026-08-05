Newcastle Tolak Jual Lewis Hall ke Manchester United, Meski Sang Bek Tertarik Pindah

JawaPos.com - Manchester United menjadikan Lewis Hall sebagai target utama di posisi bek kiri. Namun, Newcastle United disebut tidak membuka ruang negosiasi karena menganggap sang pemain sebagai bagian penting proyek jangka panjang klub.

Newcastle United dikabarkan menutup pintu bagi Manchester United yang ingin merekrut Lewis Hall pada bursa transfer musim panas ini. Meski bek kiri timnas Inggris tersebut disebut terbuka untuk pindah ke Old Trafford, Newcastle tidak berniat melepas salah satu aset terbaiknya.

Lewis Hall menjadi salah satu target utama Manchester United dalam upaya memperkuat sektor bek kiri menjelang musim baru. Menurut laporan TEAMtalk, pemain berusia 21 tahun itu diproyeksikan sebagai penerus jangka panjang Luke Shaw sekaligus menciptakan persaingan di posisi tersebut.

Laporan yang sama menyebut Patrick Dorgu kini lebih diproyeksikan sebagai pemain sayap dalam rencana permainan tim. Kondisi itu membuat kebutuhan Manchester United terhadap bek kiri baru semakin mendesak.

TEAMtalk juga mengklaim Hall menyambut positif peluang bergabung dengan Manchester United. Sikap tersebut disebut telah disampaikan oleh perwakilan sang pemain kepada pihak Newcastle.

Namun, ketertarikan Hall tidak mengubah sikap Newcastle. Klub berjuluk The Magpies itu dikabarkan memandang Hall sebagai salah satu fondasi utama proyek jangka panjang mereka sehingga tidak ingin membahas kemungkinan transfer pada musim panas ini.

"Manchester United memandang pemain berusia 21 tahun itu sebagai sosok ideal untuk menjadi penerus jangka panjang Luke Shaw, sekaligus memberikan persaingan langsung bagi pemain internasional Inggris tersebut," tulis laporan TEAMtalk.

Menurut laporan tersebut, Newcastle bahkan tidak ingin membuka pembicaraan mengenai harga Hall. Meski nilai pasar sang pemain disebut berada di kisaran GBP 60 juta, klub diyakini akan menolak seluruh pendekatan dari Manchester United.

Secara internal, disebut muncul keyakinan bahwa Hall hanya layak dilepas apabila ada tawaran yang melebihi GBP 62 juta. Nilai tersebut akan melampaui rekor transfer bek kiri termahal yang saat ini masih dipegang Marc Cucurella ketika direkrut Chelsea dari Brighton pada 2022.