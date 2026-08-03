Manchester United Pantau Situasi Eduardo Camavinga di Real Madrid Jelang Penutupan Bursa Transfer

Eduardo Camavinga (Instagram @camavinga)
JawaPos.com – Eduardo Camavinga muncul sebagai salah satu calon pemain yang berpotensi direkrut Manchester United pada bursa transfer musim panas ini.
Dilansir dari laman Manchester Evening News pada Senin (3/8), Real Madrid dikabarkan tetap membuka peluang untuk melepas gelandang berusia 23 tahun tersebut meskipun sang pemain ingin bertahan di Santiago Bernabéu.
Situasi itu muncul seiring upaya Real Madrid yang masih memburu gelandang Manchester City, Rodri.
Menurut laporan, Manchester United dapat merekrut Camavinga dengan nilai sekitar EUR 42 juta atau setara Rp924 miliar. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan Aurélien Tchouaméni yang diperkirakan dibanderol sekitar EUR 68 juta atau setara Rp1,50 triliun.
Perbedaan harga itu membuat Camavinga menjadi opsi yang dinilai lebih realistis bagi klub asal Inggris tersebut.
Meski demikian, proses transfer diperkirakan tidak akan berjalan mudah. Fabrizio Romano menyebut Camavinga masih ingin memperjuangkan posisinya di bawah asuhan José Mourinho bersama Real Madrid.
Namun, peluang bertahannya dapat berubah apabila Real Madrid berhasil mendatangkan Rodri pada bursa transfer musim panas ini.
Manchester United sebelumnya juga dikaitkan dengan sejumlah gelandang lain, tetapi beberapa target gagal direkrut karena nilai transfer yang tinggi. Situasi Camavinga masih bergantung pada aktivitas transfer Real Madrid dalam beberapa pekan ke depan.
Jika klub Spanyol itu memutuskan melepasnya, Manchester United berpeluang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkuat lini tengah dengan biaya yang lebih terjangkau.
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