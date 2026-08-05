Manchester City Dekati Geronimo Rulli, Kiper Marseille Siap Kembali ke Etihad

JawaPos.com - Manchester City mulai bergerak mencari pengganti James Trafford. Geronimo Rulli disebut menjadi pilihan utama dan berpeluang menuntaskan kisah yang sempat tertunda hampir satu dekade lalu.

Manchester City dikabarkan semakin dekat merekrut Geronimo Rulli dari Marseille. Kiper asal Argentina itu disebut telah menyepakati persyaratan pribadi dan siap kembali ke Etihad setelah gagal menjalani karier bersama The Citizens hampir 10 tahun lalu.

Menurut laporan TEAMtalk, Manchester City telah mengajukan tawaran resmi kepada Marseille. Negosiasi kini berfokus pada nilai transfer, dengan tawaran awal berada di kisaran EUR 2 juta, sementara klub Prancis tersebut meminta EUR 3,5 juta karena kontrak Rulli masih berlaku hingga Juni 2027.

“City telah mengajukan penawaran resmi kepada Marseille, dan negosiasi biaya transfer sedang berlangsung. Penawaran awal di kisaran EUR 2 juta, sementara banderol harga yang dipatok EUR 3,5 juta karena kontraknya masih tersisa hingga Juni 2027,” ungkap laporan TEAMTalk.

Rulli masuk dalam daftar prioritas Manchester City untuk menggantikan James Trafford yang dikabarkan semakin dekat bergabung dengan Leeds United.

Bagi Rulli, kepindahan ke Etihad disebut sebagai kesempatan terakhir untuk menjalani transfer besar dalam kariernya. Kiper berusia 34 tahun itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi untuk kontrak berdurasi dua musim.

Rulli ke Manchester City Transfer ini juga berpotensi menjadi momen kembalinya Rulli ke Manchester City.

Pada 2016, Manchester City sempat merekrutnya dari Deportivo Maldonado setelah tampil impresif selama masa peminjaman di Real Sociedad. Namun, dia tidak pernah membela tim utama karena langsung dipinjamkan kembali ke klub asal Basque tersebut sebelum akhirnya hengkang secara permanen.

Sejak meninggalkan Manchester City, Rulli membangun karier yang stabil di Eropa. Dia pernah memperkuat Real Sociedad, Montpellier, Villarreal, Ajax, hingga akhirnya menjadi kiper utama Marseille di bawah arahan Roberto De Zerbi.