Resmi Gabung Chelsea, Danny Welbeck Ungkap Alasan Tinggalkan Brighton

JawaPos.com - Danny Welbeck memulai babak baru bersama Chelsea setelah meninggalkan Brighton. Striker berusia 35 tahun itu datang dengan dua misi besar, mengembalikan tradisi juara sekaligus membagikan pengalamannya kepada para pemain muda.

Danny Welbeck resmi menjadi pemain Chelsea setelah menandatangani kontrak hingga 2028. Kepindahannya bukan sekadar melanjutkan karier, tetapi juga menjadi kesempatan untuk kembali mengejar trofi bersama tim asuhan Xabi Alonso.

Bergabung dengan Chelsea menjadi momen yang sangat berarti bagi mantan penyerang Brighton & Hove Albion tersebut. Ia mengaku bangga bisa menjadi bagian dari salah satu klub terbesar di Inggris dan tidak sabar memulai tantangan baru di Stamford Bridge.

"Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Saya sangat bersyukur, berterima kasih, dan merasa terhormat berada di klub besar ini. Saya sangat antusias menyambut babak baru dalam karier saya sekarang," kata Danny Welbeck yang dikutip laman resmi Chelsea, Senin (3/8).

Salah satu alasan utama Welbeck menerima pinangan Chelsea adalah keinginannya kembali merasakan atmosfer perebutan gelar. Selama membela Brighton, ia belum lagi mengangkat trofi seperti ketika memperkuat Manchester United maupun Arsenal.

"Filosofi itu selaras dengan saya karena itu adalah sesuatu yang saya upayakan setiap hari. Saya ingin menang, berkembang, menjadi lebih baik, dan ini adalah klub dengan sejarah yang hebat. Chelsea telah memenangkan banyak trofi, dan itu adalah sesuatu yang sangat ingin saya perjuangkan juga," ujar Welbeck.

Bagi Welbeck, budaya juara dibangun dari kebiasaan sehari-hari. Ia mengaku banyak belajar dari para pemain senior yang pernah menjadi rekan setimnya sejak masih muda.

"Dulu, saat masih muda, saya memperhatikan rekan-rekan setim saya untuk melihat bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk latihan, bagaimana mereka beristirahat, bagaimana mereka bersantai, apa yang mereka makan, dan banyak lagi. Semuanya berperan. Ini adalah efek gabungan kecil, dan itu menjadi contoh bagi saya, jadi saya selalu memiliki standar yang tinggi," jelas Welbeck.

"Saya sungguh percaya bahwa jika Anda terus melakukan hal-hal kecil dengan benar, seiring waktu itu akan menjadi sesuatu yang besar, dan saya tidak akan mengubahnya sedikit pun. Saya ingin mempertahankan standar tinggi tersebut," lanjut mantan pemain Timnas Inggris itu.