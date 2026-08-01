Prediksi Skor, Jadwal, hingga Klasemen Liga Clausura Argentina, 5 Laga Bertarung Sengit Dini Hari Ini

Estudiantes akan menghadapi Defensa dalam lanjutan Liga Clausura Argentina. (istimewa)
JawaPos.com - Ketika sebagian besar klub masih dalam proses persiapan menghadapi kompetisi baru, Liga Profesional Argentina (Clausura) justru memasuki pekan kedua dini hari ini. Bahkan, lima pertandingan akan tersaji untuk berebut kemenangan.
Velez Sarsfield memang tak main dini hari ini, karena mereka telah bermain sebanyak dua laga di Grup A. Hebatnya, mereka mengantongi enam poin hasil dua kemenangan. Fakta itu membuat mereka bercokol di posisi puncak disusul Independiente yang mengemas poin sama. Independiente hanya kalah produktivitas gol dari Sarsfield.
Walau begitu, lima pertandingan dini hari ini tak kalah menarik untuk diperhatikan. Mereka berupaya mengemas hasil sempurna untuk memperbaiki posisi klasemen.
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Estudiantes Rio Cuarto, misalnya. Klub itu membutuhkan kemenangan setelah meraih tiga poin dari dua laga pembuka musim ini. Hasil itu membuat mereka tercecer di posisi 10 Grup B.
Karena itu, tak ada pilihan bagi Estudiantes selain meraih kemenangan saat menjamu Banfield, klub yang bertengger di posisi 7 Grup B.
Pertandingan antara Gimnasia Mendoza vs Union de Santa Fe juga layak disimak. Apalagi, Gimnasia kini bertengger di posisi 9 Grup A. Mereka siap menjamu Union yang berada di posisi 10 Grup A.
Duel lainnya termasuk Belgrano vs Argentinos, Estudiantes LP kontra Defensa y Justicia, dan Racing Club kontra Tigre. Mereka semua ingin mengemas kemenangan demi memperbaiki posisi di klasemen sementara.
Minggu (2/8) pukul 01.30 WIB
Estudiantes Rio Cuarto vs Banfield
Gimnasia Mendoza vs Union de Santa Fe
Minggu (2/8) pukul 04.00 WIB
Belgrano vs Argentinos Jrs
Estudiantes LP vs Defensa y Justicia
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