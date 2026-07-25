Prediksi Persib vs Arema FC: Singo Edan Datang dengan Skuad Mewah, Maung Bandung Andalkan Pemain Muda

Pemain Persib Bandung saat menjalani rutinitas latihan. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi Arema FC pada laga Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (25/7/2026) pukul 19.30 WIB.
Pertandingan ini menjadi salah satu duel yang paling dinantikan karena mempertemukan dua tim yang sama-sama datang dengan wajah baru.
Bagi Persib, turnamen pramusim ini menjadi kesempatan untuk mengukur hasil pembangunan skuad setelah melakukan sejumlah perubahan besar.
Tidak hanya pergantian komposisi pemain, Maung Bandung juga memasuki era baru bersama pelatih Igor Tolic yang menggantikan Bojan Hodak.
Meski berstatus sebagai juara Super League musim lalu, Persib belum bisa tampil dengan kekuatan terbaik.
Sejumlah pemain utama sedang menjalankan tugas bersama Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026 sehingga tidak dapat memperkuat klub pada laga pembuka ini.
Nama-nama seperti Marc Klok, Thom Haye, Eliano Reijnders, Saddil Ramdani, Sandy Walsh, Beckham Putra, hingga Ragnar Oratmangoen masih berada di pemusatan latihan tim nasional.
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Kondisi tersebut membuat Igor Tolic diperkirakan akan memberi kesempatan lebih banyak kepada pemain muda dan beberapa rekrutan anyar.
Di lini depan, Balsa Sekulic berpeluang menjadi ujung tombak Persib dengan dukungan Luka Menalo dan Ikhwan Tanamal dari sektor sayap. Sementara di lini tengah, Gakuto Notsuda diprediksi menjadi motor permainan bersama Luciano Guaycochea dan Adam Alis.
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