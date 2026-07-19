Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: Battle of La Masia, Menantikan Magis Lionel Messi

JawaPos.com — Final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Timnas Spanyol dan Timnas Argentina di New York New Jersey Stadium, Senin (20/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Duel antara juara Euro 2024 dan juara bertahan Piala Dunia ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim tampil impresif sepanjang turnamen dan sama-sama memburu sejarah baru.

Mengapa Final Spanyol vs Argentina Disebut Final Ideal? Final Piala Dunia 2026 menghadirkan dua tim yang sejak awal memang dijagokan menjadi kandidat juara.

Timnas Spanyol tampil dominan dengan permainan kolektif yang solid, sedangkan Timnas Argentina kembali menunjukkan karakter sebagai tim yang sulit dikalahkan dalam situasi apa pun.

Spanyol membawa misi meraih gelar Piala Dunia kedua sepanjang sejarah setelah terakhir menjadi juara pada edisi 2010. Sementara itu, Argentina mengincar trofi keempat sekaligus berusaha menyamai pencapaian negara yang mampu mempertahankan gelar juara dunia secara beruntun.

Duel ini juga menarik karena mempertemukan generasi baru sepak bola Spanyol dengan pengalaman para pemain Argentina.

Lamine Yamal menjadi simbol masa depan La Furia Roja, sedangkan Lionel Messi masih menjadi sosok sentral yang diharapkan mampu menghadirkan keajaiban pada laga terbesar di level internasional.

Perjalanan Kedua Tim Menuju Final Spanyol melangkah ke final dengan catatan yang sangat meyakinkan. Setelah sempat ditahan imbang Cape Verde di fase grup, anak asuh Luis De La Fuente menyapu bersih seluruh pertandingan berikutnya hingga mencapai partai puncak.

La Furia Roja menyingkirkan sejumlah lawan tangguh seperti Austria, Portugal, Belgia, hingga Prancis. Lebih impresif lagi, mereka baru kebobolan satu gol sepanjang turnamen, menjadikan lini pertahanan sebagai salah satu kekuatan utama di Piala Dunia 2026.