Chelsea Sepakat Rekrut Jordan Henderson dan Danny Welbeck, Xabi Alonso Ubah Strategi Skuad

JawaPos.com - Chelsea dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Jordan Henderson dan Danny Welbeck. Kehadiran dua pemain senior itu menjadi awal perubahan strategi The Blues di era pelatih Xabi Alonso.

Langkah ini menjadi sinyal perubahan strategi pembangunan skuad di bawah arahan pelatih Xabi Alonso. Setelah musim lalu dikenal sebagai tim dengan rata-rata usia termuda di Premier League, Chelsea kini mulai menambah pemain berpengalaman untuk meningkatkan keseimbangan tim.

Laporan dari Inggris menyebut Chelsea lebih dulu menyelesaikan negosiasi dengan Brighton & Hove Albion untuk mendatangkan Danny Welbeck.

"Chelsea telah menyepakati kesepakatan untuk mendatangkan Welbeck dari Brighton ke klub tersebut pada hari itu juga, dan tetap berada di meja perundingan dengan anggota skuad Piala Dunia Inggris, Henderson," tulisan laporan The Sun.

Tak lama berselang, The Blues juga mencapai kesepakatan personal dengan Jordan Henderson. Gelandang berusia 36 tahun itu akan bergabung setelah kontraknya bersama Brentford diakhiri lebih cepat.

Baik Henderson maupun Welbeck dikabarkan akan menandatangani kontrak berdurasi dua musim. Meski sudah memasuki fase akhir karier sebagai pesepak bola profesional, keduanya diyakini masih mampu memberikan kontribusi besar berkat pengalaman panjang di Premier League maupun level internasional.

Danny Welbeck Masih Tajam Danny Welbeck datang dengan modal performa yang cukup impresif. Pada musim 2025/2026, mantan penyerang Manchester United dan Arsenal itu mencetak 13 gol dari 37 penampilan Premier League bersama Brighton.

Catatan tersebut menjadi salah satu musim terbaik Welbeck dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak bergabung dengan Brighton pada 2020, Welbeck telah mencatatkan lebih dari 200 penampilan di semua kompetisi dengan torehan 51 gol.