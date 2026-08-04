Dulu Debut di Stamford Bridge, Kini Jordan Henderson Resmi Berseragam Chelsea Hingga 2028

JawaPos.com - Jordan Henderson telah resmi berseragam Chelsea untuk musim 2026/2027. Gelandang tim nasional Inggris tersebut menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2028.

Salah satu yang menarik dari bergabungnya Jordan Henderson ke Chelsea adalah Stamford Bridge. Sebab di stadion tersebut, dia menjalani debutnya sebagai pemain profesional saat masih membela Sunderland pada 2008.

Di laga tersebut, Jordan Henderson masih mengingat kata-kata dari pelatihnya, Roy Keane saat hendak masuk di awal babak kedua. Meski akhirnya Sunderland kalah 0-5, gelandang 36 tahun tersebut merasa senang dengan debutnya. Dan kini, ia kembali bermain di Stamford Bridge dengan memakai seragam Chelsea hingga 2028.

"Rasanya seperti kembali ke titik awal, saya ingat pernah kalah 3-0 di babak pertama. Permainan tidak berjalan baik, dan Roy Keane berkata: “Lakukan pemanasan, kamu akan masuk di babak kedua”. Saya keluar, melakukan pemanasan, dan bersiap untuk masuk," kata Jordan Henderson mengingat momen debutnya di Stamford Bridge yang dikutip laman resmi Chelsea, Selasa (4/8).

"Bermain di Liga Primer di Stamford Bridge melawan tim yang luar biasa dengan pemain-pemain yang luar biasa – Lampard, Ashley Cole, Terry, Drogba – adalah momen yang luar biasa bagi saya. Kami kalah dengan selisih lima gol, kan?! Jadi bukan pertandingan terbaik, tetapi perasaan yang luar biasa. Bergabung dengan klub ini beberapa tahun kemudian sungguh istimewa," lanjutnya.

Selain mengenang debutnya, Henderson juga memberikan komentar tentang Xabi Alonso yang merupakan pelatih baru di Chelsea. Pemain 36 tahun tersebut mengaku terhormat bisa bekerja sama dengan mantan pemain Liverpool itu.

"Kami mengobrol dengan sangat baik. Saya sangat mengagumi Xabi sebagai pemain, dan sekarang saya sangat mengaguminya sebagai manajer. Apa yang telah dia lakukan selama beberapa tahun terakhir sungguh istimewa," ujar Henderson.

"Semua orang yang saya kenal, baik yang pernah bekerja dengannya atau bermain dengannya, mengatakan hal-hal yang sangat baik. Tidak satu pun orang yang mengatakan hal buruk tentang dia. Itu menunjukkan betapa hebatnya dia. Lalu ketika saya berbicara dengannya, saya mendapat firasat yang sangat baik bahwa akan menjadi suatu kehormatan untuk datang dan bermain di bawah kepemimpinannya," pungkas Henderson.