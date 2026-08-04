Marc-Andre Ter Stegen Resmi Gabung Ajax, Reuni dengan Pemain dan Pelatih Girona

JawaPos.com - Marc-Andre ter Stegen resmi berseragam Ajax Amsterdam untuk musim 2026/2027. Dia didatangkan dengan status pinjaman dari Barcelona.

Frenkie De Jong punya peran penting dalam keputusan Marc-Andre ter Stegen memilih Ajax. Dia sudah banyak bertanya kepadanya sebagai mantan pemain Ajax.

"Saya sudah banyak berbicara dengan Frenkie. Saya bisa mengikuti suasana hatinya dan beberapa tahun terakhir dengan saksama. Dia telah banyak menderita sebagai penggemar Ajax. Kami sering berhubungan selama beberapa hari terakhir. Frenkie sangat jujur ​​dan selalu mengatakan apa yang dia pikirkan. Sama seperti kebanyakan orang Belanda. Senang mengetahui bahwa saya berada di tangan yang tepat," kata Marc-Andre ter Stegen yang dikutip dari Voetbal International, Selasa (4/8).

Di Ajax, Ter Stegen bakal dilatih Michel yang sudah dikenalnya saat masih membela Girona musim lalu. Dia juga mengenal Jordi Cruijff yang kini menjabat sebagai Direktur Teknis.

Kiper 34 tahun tersebut kembali bekerja sama dengan Daley Blind di Ajax. Musim lalu, mereka juga merupakan rekan setim di Girona.

"Saat saya berbicara dengan Jordi, rasanya langsung tepat sejak pertama kali. Saya sudah mengenal pelatih dan Daley, jadi saya bisa berbicara dengan mereka tentang perasaan mereka terhadap proyek ini. Itu sangat meyakinkan," ujar Ter Stegen.

Selain itu, Ter Stegen juga bekerja sama dengan Julian Brandt yang sama-sama merupakan pemain timnas Jerman. Menurutnya, Ajax melakukan pembelian yang bagus dengan berhasil mendatangkan pemain 30 tahun itu.

"Itu sempurna. Dia pemain bagus dan orang yang baik. Jika kita bisa melakukan perekrutan seperti ini dan mempertahankan pemain yang kita miliki sekarang, maka kita akan menuju musim yang bagus," jelas Ter Stegen.