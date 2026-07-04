Ajax Amsterdam Capai Kesepakatan Pinjam Marc-André ter Stegen dari Barcelona, Siap Bersaing dengan Maarten Paes

Marc-Andre ter Stegen percaya Barcelona masih punya peluang membalikkan keadaan melawan Atletico Madrid di leg kedua perempat final Liga Champions. (Dok. FCB)
JawaPos.com - Kabar besar datang dari bursa transfer Eropa. Ajax Amsterdam dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Barcelona untuk meminjam eks kiper Timnas Jerman, Marc-André ter Stegen, pada musim 2026/2027.
Kesepakatan antara kedua klub disebut sudah rampung dan kini hanya tinggal menunggu proses tes medis sebelum diumumkan secara resmi.
Jika seluruh tahapan berjalan lancar, ter Stegen akan menjadi rekrutan anyar Ajax untuk memperkuat sektor penjaga gawang.
Kedatangan kiper berusia 34 tahun itu dipastikan akan menambah persaingan di bawah mistar gawang Ajax.
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Ter Stegen bakal bersaing dengan Maarten Paes yang lebih dulu menjadi bagian dari skuad klub asal Belanda tersebut.
Meski usianya tidak lagi muda, pengalaman ter Stegen masih menjadi nilai tambah yang sangat berharga.
Selama lebih dari satu dekade memperkuat Barcelona, ia berhasil mengoleksi berbagai gelar bergengsi, termasuk Liga Champions, LaLiga, Copa del Rey hingga Piala Dunia Antarklub FIFA.
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Namun, perjalanan kariernya pada musim lalu tidak berjalan mulus. Ter Stegen sempat dipinjamkan Barcelona ke Girona pada paruh kedua musim.
Sayangnya, ia hanya sempat tampil dalam dua pertandingan sebelum mengalami cedera panjang yang membuatnya harus menepi hingga kompetisi berakhir.
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