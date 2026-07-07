Newcastle United Capai Kesepakatan Rekrut Wonderkid Ajax Sean Steur

Wonderkid Ajax Sean Steur. (Dok Het Parool Belanda)
JawaPos.com - Newcastle United dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk membeli wonderkid sensasional Ajax Sean Steur. Dia disiapkan sebagai pengganti jangka panjang Sandro Tonali yang hengkan ke Tottenham Hotspur.
Langkah pembelian gelandang Ajax berusia 18 tahun tersebut membuat The Magpies Newcastle United berhasil mengamankan salah satu talenta muda menjanjikan di sepak bola Belanda. Sekaligus sebagai bagian dari awal tiga perekrutan baru lain yang sangat mengesankan.
Klub asal Tyneside ini sudah lama meminati sang pemain muda dan kini berupaya mewujudkan minatnya di bursa transfer musim panas. Ini seiring upaya perombakan ambisius skuad Newcastle United asuhan Eddie Howe yang terbukti cukup sulit.
Tetapi, di tengah kesulitan di pasar transfer kali ini, TEAMTalk melaporkan bahwa kedatangan Steur ke Stadion St James‘ Park ini ini hanyalah awalan dari tiga perekrutan menjanjikan yang kini tengah mereka incar.
Sejak Februari lalu menyebutkan bahwa Newcastle sudah memantau perkembangan Steur. Para pemandu bakat menilai pemain muda Ajax ini layak mendapatkan perhatian setara dengan sesama wonderkid asal Belanda lainnya, yaitu Kees Smit.
Meski begitu, Smit yang bermain sebagai jendral lini tengah AZ Alkmaar lebih banyak menjadi sorotan media. Dan kini, langkah nyata telah diambil oleh The Magpies dengan memastikan kedatangan Steur ke Inggris terlebih dahulu.
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Sosok pesepak bola kelahiran Purmerend ini baru genap berusia 18 tahun pada Januari lalu, melakoni debutnya di tim utama Ajax pada Februari 2025 sebelum akhirnya dipromosikan secara permanen ke skuad senior menjelang musim lalu berakhir.
Sejak saat itu, gelandang berbakat ini telah membuktikan mengapa ia dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan yang lahir dari akademi Ajax yang tersohor dalam beberapa tahun terakhir.
“Steur mampu bermain sama baiknya dengan kedua kaki, disebut sebagai gelandang yang memiliki teknik di atas rata-rata, serta piawai mengatur ritme permainan dari lini tengah, meski gagal masuk skuad Piala Dunia pasukan Oranje,” sebut TEAMTalk soal bakat pemain baru Newcastle ini.
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