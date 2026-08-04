Diminati Coventry City, Mykhailo Mudryk Diprediksi Bertahan di Chelsea

JawaPos.com - Pemain yang baru selesai menjalani masa hukuman, Mykhailo Mudryk diprediksi akan tetap bertahan bersama Chelsea untuk membangkitkan kembali karirnya di bawah asuhan Xabi Alonso. Mudryk dikabarkan diminati sejumlah klub.

Winger The Blues Chelsea itu telah diizinkan untuk kembali bermain setelah kasus dopingnya terselesaikan menyusul proses banding. Mykhailo Mudryk dijatuhi skorsing pada Desember 2024 setelah gagal dalam tes doping, dinyatakan positif menggunakan Meldonium.

Dia didakwa melanggar peraturan anti doping dan dijatuhi larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama empat tahun. Namun, kini pemain Ukraina itu akan kembali ke Chelsea setelah FA dan Badan Anti-Doping Dunia (WADA) menyelesaikan proses disipliner terhadapnya.

Mudryk kemudian langsung terbang bergabung dengan skuad The Blues dalam tur pramusim mereka di Hongkong, namun saat ini belum jelas apakah masa depannya berada di Stamford Bridge akan berlaku jelang musim 2026/2027.

Melansir dari talkSPORT pesepak bola kelahiran Berestyn tersebut menarik minat dari tiga klub Premier League. Salah satunya adalah tim yang baru saja promosi ke kasta teratas Inggris, Coventry City

Klub berjuluk Sky Blues itu dikabarkan telah menghubungi Chelsea terkait Mudryk, mengingat manajer mereka, Frank Lampard pernah bekerja sama dengan sang penyerang saat menjalani periode kedua kepelatihannya di London barat menjelang akhir musim 2022/2-23.

Meski memiliki banyak pilihan, jurnalis sepak bola Ukraina untuk talkSPORT Andrew Todos meyakini, Mudryk akan memanfaatkan kesempatan kedua di London. Alonso akan sangat antusias untuk bekerja sama dengannya.

“Xabi Alonso bergabung dengan Bayer Leverkusen pada Oktober 2022. Pada musim panas sebelumnya mereka sangat ingin merekrut Mykhailo Mudryk. Jadi, saat itu dia tidak berhasil mendapatkannya, namun kini, ada kemungkinan dia bisa melakukan sesuatu," ungkap Andrew Todos.