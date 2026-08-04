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Risma Azzah Fatin
Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.54 WIB

Debut Impresif Garnacho Bersama Aston Villa Diwarnai Pesan Bernada Kritik kepada Chelsea

Alejandro Garnacho (Bein Sports) - Image

Alejandro Garnacho (Bein Sports)

JawaPos.com – Alejandro Garnacho mengawali kiprahnya bersama Aston Villa dengan penampilan perdana pada laga pramusim melawan Tim Nasional Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (4/8), Aston Villa meraih kemenangan 3-1 melalui gol Emi Buendía, Ross Barkley, dan Brian Madjo. Garnacho tampil sebagai starter di sektor sayap kiri dan bermain selama 45 menit sebelum digantikan pada awal babak kedua.

Usai pertandingan, Garnacho mengunggah pesan melalui media sosial yang memicu berbagai spekulasi.

Unggahan tersebut dinilai banyak pihak sebagai sindiran terhadap Chelsea setelah masa sulit yang dijalaninya bersama klub tersebut. Hubungan pemain asal Argentina itu dengan Chelsea pun kembali menjadi sorotan publik.

Garnacho sebelumnya bergabung dengan Chelsea dari Manchester United, tetapi gagal memperoleh menit bermain secara konsisten. Kondisi tersebut membuatnya menerima tawaran Aston Villa dengan status pinjaman selama satu musim.

Kesepakatan itu juga disertai klausul pembelian wajib apabila target penampilan tertentu berhasil dipenuhi.

Pemain berusia 22 tahun itu mengaku memilih Aston Villa karena ingin kembali menemukan performa terbaiknya sekaligus tampil di kompetisi Eropa. Ia juga menyebut kepercayaan yang diberikan pelatih Unai Emery sebagai alasan utama menerima tantangan baru di Birmingham.

Garnacho berharap dapat membantu Aston Villa meraih prestasi besar dan bersaing di Liga Champions musim ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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