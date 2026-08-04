Dilirik Inter Miami, Kevin De Bruyne Putuskan Bertahan di Napoli Semusim Lagi

JawaPos.com - Playmaker papan atas dunia Kevin De Bruyne dilaporkan telah memutuskan bersama keluarga tetap bertahan di Napoli setidaknya selama satu musim lagi. Saat ini mulai muncul minat dari Liga Utama Amerika Serikat (MLS).

Sebelumnya, pemain veteran 35 tahun ini diperkirakan akan hengkang pada musim panas ini, mengingat musim debut Kevin De Bruyne di Serie A hancur akibat cedera parah. Ditambah dengan keraguan serius terhadap taktik pelatih Napoli saat itu Antonio Conte.

Kini, Partenopei mengganti pemimpin ruang ganti setelah penunjukkan Massimiliano Allegri sebagai pelatih Napoli, yang pendekatan skema di lapangan bahkan cenderung lebih negatif. Hal itu membuat masa depan Kevin De Bruyne semakin abu-abu.

Football Italia sempat mengungkapkan klub-klub MLS, seperti Chicago Fire, San Diego FC, dan bahkan kemungkinan Inter Miami menaruh minat pada eks kapten Manchester City ini, untuk menyelamatkan pengujung karir sepak bola sang bintang.

“Namun, Senin (3/8) malam, muncul kepastian bahwa De Bruyne telah memutuskan bersama keluarganya untuk tetap bertahan di kota Naples selama satu musim lagi,” tulis pakar transfer Belgia, melalui akun X pribadi @sachatavolieri.

Bagaimanapun, daya tarik kota tepi laut Italia yang membuatnya memilih Napoli tahun lalu saat kontraknya dengan Manchester City berakhir. Dia sudah begitu mencintai Naples hingga memilih lokasi di kawasan tersebut untuk melangsungkan pernikahan.

Bahkan bintang Belgia ini juga disebut sering ke sana untuk berlibur bersama keluarga, sebelum berseragam Napoli. Hal ini kembali menegaskan bahwa kota terbesar ketiga di negeri Pizza itu sudah membuatnya nyaman.

Di sisi lain, Partenopei telah menegaskan bahwa dia masih terikat kontrak untuk tetap menjadi bagian pasukan Allegri dan karenanya tidak ada keputusan yang perlu diambil terkait saga transfer di bursa transfer musim panas ini.