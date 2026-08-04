Pemakaman Franco Baresi Digelar Hari Ini, AC Milan Siapkan Tribut Spesial di Australia

JawaPos.com - AC Milan dikabarkan akan memberikan penghormatan kepada Franco Baresi jelang pertandingan persahabatan melawan Inter Milan. Pemakaman sang legenda akan dilakukan pada Selasa, (4/8) wakatu setempat.

Kapten ikonik Rossoneri yang menghabiskan seluruh karir sepak bola bersama satu klub asal kota Milan. Baresi meninggal dunia pada akhir pekan lalu di usia 66 tahun setelah satu tahun berjuang melawan penyakit paru-paru kronis.

Dalam situasi normal, seluruh skuad dan staf pelatih AC Milan akan menghadiri pemakaman tersebut. Namun saat ini mereka sedang berada di Australia untuk menjalani tur pramusim menatap kompetisi 2026/2027.

“Upacara pemakaman Baresi dijadwalkan berlangsung pada Selasa, (4/8) siang yang bertempat di Basilika Sant’Ambrogio, Milan. Tokoh-tokoh yang diperkirakan hadir antara lain Presiden Milan Paolo Scaroni, pemilik klub Gerry Cardinale, CEO Massimo Calvelli,” tulis Football Italia.

Selain itu ada mantan rekan setim seperti Paolo Maldini, Marco van Basten, Dejan Savicevic, Demetrio Albertini, Sebastiano Rossi, Gianluca Zambrotta, Daniele Massaro, Alberico Evani, Roberto Donadoni, dan Pietro Paolo Virdis.

Sementara pemain seperti Santiago Gimenez dan Christian Pulisic adalah satu-satunya pemain yang tidak ikut dalam perjalanan ke Australia karena mengalami cedera juga diperkirakan menghadiri acara tersebut.

Klub-klub lain seperti Inter Milan, Barcelona, ​​dan Real Madrid juga bisa dipastikan mengirimkan delegasi, dan prosesi pemakaman ini akan disiarkan stasiun televisi Italia, Rete 4.

Sayangnya, kini muncul perbincangan di media sosial mengenai fakta bahwa legenda Milan lainnya, Zlatan Ibrahimovic belum memberikan komentar secara terbuka terkait meninggalnya Baresi. Dia kemungkinan besar tidak akan menghadiri pemakaman.