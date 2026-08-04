AC Milan pertimbangkan nasib Santiago Gimenez usai diminati FC Porto dan Lazio. (Istimewa)
JawaPos.com - AC Milan dikabarkan telah menerima pendekatan dari FC Porto maupun Lazio terkait minat kepada Santiago Gimenez. Namun saga transfer ini akan bergantung pada kesediaan Rossoneri untuk melepas sang penyerang dengan status pinjaman.
Pemain internasional Meksiko Santiago Gimenez merupakan investasi besar saat didatangkan dari Feyenoord pada Januari 2025 dengan nilai EUR 30,2 juta ditambah biaya tambahan. Namun dia gagal memenuhi ekspektasi di AC Milan.
Santiago Gimenez hanya menyumbang tujuh gol dan catatan enam asis dalam 37 pertandingan kompetitif. Namun melewatkan sebagian besar musim lalu akibat cedera pergelangan kaki parah yang mengharuskannya menjalani operasi pada Desember.
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Kini, pasukan Ruben Amorim sudah kedatangan ujung tombak baru, Goncalo Ramos dari Paris Saint-Germain, semakin besar kemungkinan tidak akan ada tempat bagi Gimenez di San Siro pada musim ini. Oleh karena itu Rossoneri harus segera mempertimbangkan terkait pemindahan ini, selagi adanya minat dari kedua klub yang disebut-sebut telah melakukan pendekatan untuk mengetahui ketersediaannya di pasar transfer.
“Saat ini Lazio akan bergerak mendatangkan penyerang tengah berusia 25 tahun tersebut dengan status pinjaman murni tanpa opsi pembelian,” tulis laporan pakar transfer Sportitalia Alfredo Pedulla.
Kepindahan ini bisa saja memberikan kesempatan pesepak bola kelahiran Buenos Aires itu untuk bermain secara reguler di Serie A dan beradaptasi lagi dengan liga tersebut, serta mungkin meningkatkan nilai jualnya di masa mendatang.
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Sementara kandidat lain datang dari raksasa Liga Portugal, FC Porto, yang sedang menghadapi masalah akibat cedera jangka panjang, Samu Aghehowa Omorodion dan membutuhkan pemain alternatif menatap musim 2026/2027 bersama pelatih, Francesco Farioli.
Laporan dari Football Italia telah mengungkap bahwa, agen pemain terkenal di Eropa, Jorge Mendes, yang juga menjadi sosok yang juga mengatur kepindahan Goncalo Ramos, disebut-sebut turut membantu mengurus negosiasi kepindahan Gimenez ini.
Namun, masih harus dilihat apakah Milan bersedia menerima kesepakatan pinjaman tanpa kewajiban membeli di akhir musim, mengingat mereka membutuhkan penjualan pemain untuk mengumpulkan dana dalam upaya memperkuat skuad di sektor lain pasukan Amorim.
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