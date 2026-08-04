Prediksi Skor Uji Coba Chelsea vs Juventus: Xabi Alonso Siapkan Skuad Terbaik

JawaPos.com - Setelah kalah dalam laga derbi London yang digelar di Australia pekan lalu, jadwal pramusim Chelsea yang padat akan membawa mereka ke Hongkong pada Rabu (5/8) malam WIB. Mereka akan menghadapi raksasa Italia Juventus, di Stadion Kai Tak.

Sama-sama sedang bersiap menghadapi musim kompetisi yang panjang, The Blues sebelumnya dikalahkan rival lama mereka, Tottenham Hotspur. Sementara Juve memenangkan pertandingan persahabatan melawan OGC Nice.

Menandai musim panas penuh perubahan di Chelsea, manajer baru Xabi Alonso sibuk menambah pengalaman bagi skuad termuda di Liga Inggris sembari mematangkan performa dan kebugaran fisik melalui serangkaian pertandingan uji coba.

Kemudian tim bermarkas di Stamford Bridge ini juga menambahkan dua pemain Danny Welbeck dan Jordan Henderson menyusul bergabungnya Morgan Rogers dan Maxence Lacroix di klub ibu kota wilayah barat ini.

Mereka bertekad membangun chemistry di bawah manajemen baru untuk menargetkan kesiapan penuh untuk laga pembuka liga kasta tertinggi melawan rival sekota, Fulham, pada Selasa (25/8). Namun, sebelum itu, mereka harus menjalani tur singkat yang padat di Asia Timur. Mereka akan menghadapi Juventus di Hongkong, AC Milan di Indonesia, dan Johor Darul Ta'zim di Malaysia dalam kurun waktu delapan hari.

Kedua klub terakhir kali bertemu pada 2021, Chelsea mengalahkan Juve 4–0 di Inggris dalam fase grup Liga Champions. Sebelumnya tim asal Italia itu memenangkan dua dari tiga pertemuan terdahulu.

Namun, kedua tim tidak akan tampil di kompetisi paling bergengsi di Benua Biru karena performa The Blues merosot tajam pada musim lalu, sementara Bianconeri gagal mengamankan posisi empat besar yang krusial di Serie A.

Setelah hanya meraih satu poin dari dua pertandingan liga terakhir, pasukan Si Nyonya Tua harus puas berlaga di Liga Eropa, namun pelatih sementara Luciano Spalletti tetap terhindar dari pemecatan. Mantan pelatih timnas Italia itu tengah mempersiapkan skuadnya di pramusim dengan bermain imbang tanpa gol melawan Basel pada pertengahan bulan lalu, kemudian sukses mengalahkan Standard Liege dan OGC Nice.