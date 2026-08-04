Rafael Leao Kembali ke Pramusim AC Milan, Isyarat Bertahan di San Siro Semakin Kuat

Rafael Leao bersama Goncalo Ramos saat menghadiri latihan pramusim AC Milan. (Giuseppe Cottini/AC Milan)
JawaPos.com – Bintang AC Milan, Rafael Leao, dikabarkan telah mengubah pendiriannya untuk meninggalkan San Siro. Ia tidak tertarik dengan pilihan alternatif untuk menjadi tempat kepindahannya seperti Fenerbahce, Galatasaray, dan Besiktas.
Meski situasi masa depannya di kota Milan sudah tampak jelas sejak akhir musim lalu, sang pemain berulang kali menyatakan bahwa kiprahnya bersama Rossoneri telah berakhir dan ingin mencari tantangan baru dalam karier sepak bolanya.
Di sisi lain, AC Milan juga tidak berniat memperpanjang kontraknya yang bernilai sangat tinggi hingga melewati Juni 2028, sehingga penjualannya pada musim panas ini tampak tak terelakkan lagi.
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Namun, destinasi impian sang pemain, yaitu tawaran dari klub-klub Liga Inggris dan La Liga tak kunjung datang untuk mengakusisi jasanya, dan Leao tampak tidak tertarik dengan gagasan pindah ke Liga Super Turki.
“Selain itu, Milan menolak melepas pemain internasional Portugal tersebut dengan harga di bawah EUR 50 juta dengan bonus tambahan, serta tidak bersedia menerima kesepakatan pinjaman dengan opsi atau kewajiban pembelian,” tambah laporan Football Italia.
Dan kini, Sky Sport Italia dan Calciomercato telah membeberkan fakta bahwa Leao telah bertolak ke Australia untuk memulai latihan pramusim bersama pelatih baru Ruben Amorim, setelah menjalani liburan pasca Piala Dunia.
Dalam unggahan resmi di media sosial Rossoneri, pesepak bola berusia 27 tahun itu tampak sangat ceria dalam sesi latihan terbarunya, dan kini tidak lagi dapat dipastikan apakah ia masih ingin hengkang dalam bursa transfer kali ini.
Alasan yang memperkuatnya untuk kembali berseragam Milan musim depan, salah satunya juga kedatangan rekan satu negaranya, di timnas Portugal, Goncalo Ramos yang memberikan dampak dalam keputusan untuk bertahan.
Nantinya, jika Leao akan bertahan di skuad Amorim, bukan tidak mungkin ia bisa berduet dengan Ramos dalam skema lini depan, dua gelandang serang dan satu penyerang formasi 3-4-2-1, dengan keserba bisaannya ia bisa bermain sebagai salah satu pemain di belakang ujung tombak.
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