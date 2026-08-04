Bernardo Silva Mengaku Tidak Berpikir Dua Kali Saat Putuskan Bergabung dengan Real Madrid

JawaPos.com – Bernardo Silva mengaku tidak berpikir dua kali saat menerima tawaran Real Madrid pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman ESPN pada Selasa (4/8), Gelandang asal Portugal itu bergabung dengan status bebas transfer setelah mengakhiri sembilan musim bersama Manchester City. Silva menyebut kesempatan membela Real Madrid sebagai impian besar yang tidak mungkin ditolaknya.

Menurut Silva, Real Madrid merupakan klub dengan sejarah dan prestasi luar biasa yang selalu menjadi impian banyak pemain.

Silva juga mengaku senang dapat bermain lebih dekat dengan keluarganya karena Spanyol memiliki kedekatan budaya dengan Portugal. Faktor tersebut semakin menguatkan keputusannya untuk memulai babak baru dalam karier sepak bolanya.

Silva telah menjalani sesi latihan pramusim pertamanya bersama Real Madrid setelah kembali dari masa liburan.

Silva juga mengaku bahwa latihan perdana berlangsung cukup berat, tetapi merasa gembira dapat bertemu dan berlatih bersama rekan-rekan setim barunya. Pemain berusia 31 tahun itu berharap dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi bagi tim.

Selain itu, Silva mengaku antusias bekerja di bawah arahan José Mourinho yang kembali menangani Real Madrid. Menurutnya, Mourinho merupakan sosok penting dalam perkembangan sepak bola Portugal dan menjadi inspirasi sejak dirinya masih kecil.