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Bramasta JP
Selasa, 4 Agustus 2026 | 17.02 WIB

Setelah Latihan Perdana Bersama Real Madrid, Bernardo Silva: Betapa Hebatnya Bisa Berada di Klub Ini

Latihan perdana Bernardo Silva bersama Real Madrid. (Antonio Villalba/Real Madrid) - Image

Latihan perdana Bernardo Silva bersama Real Madrid. (Antonio Villalba/Real Madrid)

JawaPos.com – Bintang baru Real Madrid, Bernardo Silva, telah menyelesaikan sesi latihan pertamanya bersama tim asuhan Jose Mourinho pada Senin (3/8). Ia mengakui "tidak berpikir dua kali" untuk menerima tawaran dari Los Blancos di bursa transfer musim panas ini.

Gelandang serba bisa asal Portugal ini bergabung dengan Madrid melalui status bebas transfer setelah meninggalkan Manchester City saat kontraknya berakhir, menyusul kiprah selama sembilan tahun dan raihan 20 trofi bergengsi.

Bernardo merupakan satu dari lima pemain baru yang didatangkan Los Blancos pada bursa transfer kali ini, bersama Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, dan Carlos Espi, di saat klub sedang mengupayakan perekrutan Yan Diomande dan Rodri.

"Setelah berkali-kali bertanding melawan Real Madrid (di ajang Liga Champions saat masih membela Manchester City), Anda bisa merasakan betapa berartinya klub ini dan betapa hebatnya bisa berada di sini," ujar Bernardo kepada Real Madrid TV.

"Saat Real Madrid datang memanggil (merekrut), mustahil untuk menolaknya. Saya tidak berpikir dua kali. Berada dekat dengan keluarga (di Portugal), serta berada dalam lingkungan budaya yang sangat mirip (di Spanyol), tentu sangat membantu (beradaptasi).

“Namun, impian untuk bermain bagi klub terbaik dalam sejarah sepak bola (karena deretan trofi yang telah mereka raih menjadi buktinya) merupakan sebuah kehormatan Istimewa (bagi saya)," tambah pemain berusia 31 tahun ini.

Meski belum menjalani debut bersama Madrid saat bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam pertandingan persahabatan, tetapi Bernardo bersama pemain lain yang tampil di Piala Dunia, telah menyelesaikan sesi latihan pramusim pertama setelah masa liburan.

"Sesi latihan pertama terasa berat. Namun, saya sangat senang bisa bertemu dengan semua orang ini (staf kepelatihan Real Madrid), termasuk rekan-rekan setim saya,” lanjut mantan kapten Manchester City itu setelah latihan.

“Saya sudah cukup mengenal beberapa di antara mereka karena sering berhadapan sebagai lawan, tetapi saya sangat senang kini bisa berada satu tim dengan mereka dan memulai pramusim ini dengan langkah yang baik," pungkas Bernardo.

Editor: Edi Yulianto
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