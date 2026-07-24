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Leni Setya Wati
Jumat, 24 Juli 2026 | 22.05 WIB

Aston Villa Capai Kesepakatan Datangkan Garnacho dari Chelsea dengan Opsi Beli Wajib 

garnacho sumber dari pinterest
garnacho sumber dari pinteres
 
JawaPos.com - Alejandro Garnacho dikabarkan memulai babak baru dalam kariernya setelah Aston Villa mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk merekrut sang winger dengan status pinjaman.
 
Dikutip dari The Chosun, kesepakatan tersebut mencakup opsi pembelian wajib pada akhir musim 2026–2027, sementara Garnacho juga telah menjalani tes medis dan menyepakati kontrak berdurasi empat tahun apabila transfer permanen terealisasi.
 
Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano turut mengonfirmasi kabar tersebut melalui unggahan ikoniknya bertuliskan "Here We Go".
 
Romano menyebut Aston Villa dan Chelsea telah mencapai kesepakatan penuh, dengan pelatih Unai Emery menjadi sosok yang sangat menginginkan kehadiran Garnacho.
 
Selain itu, Villa juga akan menanggung seluruh gaji pemain asal Argentina tersebut selama masa peminjaman.
 
Meski nominal pembelian tidak diungkapkan, opsi beli wajib akan aktif apabila Garnacho memenuhi sejumlah syarat tertentu, seperti jumlah penampilan musim depan.
 
Chelsea disebut optimistis tetap bisa memperoleh nilai transfer sekitar 43 juta poundsterling (sekitar Rp940 miliar), angka yang sebelumnya mereka tetapkan untuk sang pemain.
 
Kepindahan ini menjadi lanjutan dari hubungan bisnis antara Chelsea dan Aston Villa pada bursa transfer musim panas.
 
Sebelumnya, Chelsea sukses memboyong Morgan Rogers dari Villa dengan nilai transfer fantastis mencapai 117 juta poundsterling, yang menjadi salah satu rekor transfer pemain Inggris.
 
Kini, Garnacho bergerak ke arah sebaliknya demi mendapatkan kesempatan bermain lebih besar.
 
Garnacho merupakan lulusan akademi Manchester United yang sempat digadang sebagai salah satu bintang masa depan klub.
 
Setelah tampil menjanjikan di bawah asuhan Erik ten Hag, kariernya mulai meredup usai pergantian pelatih. Ia kemudian memilih bergabung dengan Chelsea, tetapi gagal memenuhi ekspektasi.
 
Pada musim lalu, pemain berusia 22 tahun itu hanya mencetak satu gol dalam 24 pertandingan Liga Inggris, serta menorehkan total 8 gol dan 4 assist dalam 43 laga di semua kompetisi.
 
Kini, harapan baru muncul di bawah arahan Unai Emery, pelatih yang dikenal piawai menghidupkan kembali karier para pemain yang sempat mengalami penurunan performa.
 
Jika transfer ini berjalan sesuai rencana, Aston Villa berharap Garnacho mampu menemukan kembali performa terbaiknya dan menjadi salah satu senjata utama mereka menghadapi musim 2026–2027.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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