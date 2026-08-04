Juventus Ajukan Tawaran EUR 17 Juta untuk Bek Bologna Jhon Lucumi

JawaPos.com - Setelah resmi menyelesaikan transfer Randal Kolo Muani dan Kerim Alajbegovic, Juventus bergerak mencari tambahan pemain. Juve dilaporkan telah mengajukan tawaran sebesar EUR 17 juta untuk bek tengah Bologna Jhon Lucumi.

Meski pasukan Si Nyonya Tua telah mendarat di Hongkong menjelang tur musim panas mereka di Asia Tenggara dan Oseania, para pencari bakat Juventus terus mencari tambahan pemain baru untuk mendukung Luciano Spalletti mengahdapi musim 2026/2027.

Bianconeri sudah membawa dua rekrutan baru Kolo Muani dan Alajbegovic. Duo wajah baru di tim asal Turin ini dikabarkan akan kembali bertambah, terutama untuk kedalaman lini belakang.

“Pada Senin (3/8) waktu Italia, Juventus mengincar bek tengah Bologna, Lucumi, dan telah mengajukan tawaran sebesar EUR 17 juta untuk pemain asal Kolombia tersebut,” tulis laporan Calciomercato.

Jika Bologna menyetujui tawaran tersebut, Juventus dikabarkan bersedia langsung menawarkan kontrak jangka panjang, berdurasi lima tahun kepada bek berusia 28 tahun tersebut dengan gaji di kisaran EUR 2,5 juta per tahun.

Tetapi, sejumlah klub telah menyatakan minat terhadap mantan bek Genk itu, seperti Sunderland yang sempat melakukan penjajakan pada musim panas lalu. Sementara Besiktas juga telah menjalin komunikasi dalam beberapa pekan terakhir.

Dari pihak sang pemain sendiri disebut-sebut tertarik lebih tertarik dengan gagasan untuk tetap berkarir di Italia, dengan membela klub Serie A lain atau bahkan menaikkan jenjang kariernya, hijrah ke klub Liga Inggris.

Hingga kini Bologna sudah mulai mempertimbangkan calon pengganti yang bisa didatangkan jika Lucumi lebih memutuskan hengkang ke Turin. Memasukkan nama Rosen Bozhinov dari Pisa dan Juan Rodriguez dari Cagliari.