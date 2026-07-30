Chelsea Semakin Dekat Datangkan Jordan Henderson Usai Sang Pemain Berpisah dengan Brentford

JawaPos.com – Jordan Henderson resmi meninggalkan Brentford setelah kedua belah pihak sepakat mengakhiri kerja sama.

Keputusan tersebut membuka jalan bagi gelandang berusia 36 tahun itu untuk segera bergabung dengan Chelsea pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (30/7), Henderson akan direkrut dengan status bebas transfer setelah menyelesaikan masa baktinya bersama Brentford. Kepindahan tersebut diyakini akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

Selama satu musim membela Brentford, Henderson tampil dalam 34 pertandingan di berbagai kompetisi. Mantan kapten Liverpool itu mencatatkan kontribusi satu gol dan tiga assist setelah kembali berkompetisi di Liga Inggris.

Penampilan terakhirnya bersama Brentford berlangsung di Stadion Anfield. Setelah itu, ia sempat memperkuat Timnas Inggris sebelum mengalami cedera patah lengan.

Dalam pernyataannya, Henderson menyampaikan rasa terima kasih kepada Brentford atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Ia mengaku kembali bermain di Liga Inggris merupakan salah satu tujuan penting dalam kariernya.

Henderson juga menilai Brentford sebagai klub yang ambisius, terus berkembang, dan dipenuhi sosok-sosok profesional. Menurutnya, keberhasilan yang diraih bersama tim musim lalu menjadi pencapaian yang patut dibanggakan.