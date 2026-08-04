Gonzalo Garcia Resmi Berseragam Fulham: Real Madrid Lepas Bintang Muda, Reuni dengan Alvaro Arbeloa

JawaPos.com – Gonzalo Garcia resmi telah bergabung dengan klub kuda hitam Liga Inggris, Fulham, yang menjadikan dirinya penjualan kedua termahal Real Madrid di bursa transfer musim panas ini.

Striker berusia 22 tahun itu pindah ke London barat dengan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun hingga 2031, yang mencakup opsi The Cottagers untuk memperpanjang masa kerja selama satu tahun.

Nilai kesepakatan transfer Gonzalo Garcia ke Fulham mencapai EUR 40 juta yang berarti ia akan bekerja sama dengan mantan manajer Madrid, Alvaro Arbeloa, yang menggantikan Marco Silva pada awal Juli lalu.

"Saya sangat bersyukur dan sangat senang bisa berada di sini (bersama Fulham). Saya harus berterima kasih kepada jajaran petinggi (klub) dan Arbeloa atas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya, dan saya sangat antusias untuk segera memulainya," kata Garcia.

Sementara di sisi Los Blancos juga mengucapkan salam perpisahan dalam pernyataan resmi yang ditulis dalam laman resmi klub kepada bintang muda yang dibesarkan akademi La Fabrica tersebut.

"Gonzalo senantiasa mencerminkan nilai-nilai (punggawa) Real Madrid. Klub kami berterima kasih atas komitmen dan dedikasinya selama bertahun-tahun ini," demikian pernyataan Real Madrid.

"Real Madrid, yang akan selalu menjadi rumah baginya, mendoakan yang terbaik bagi dirinya dan keluarganya dalam babak baru kehidupannya (di karier sepak bolanya pada musim panas) ini."

Pemain dengan nama lengkap Gonzalo Garcia Torres ini bergabung dengan akademi Madrid saat berusia 10 tahun dan mencatatkan total 51 penampilan bersama tim utama sejak musim 2023/2024.