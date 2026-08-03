Brahim Díaz Kembali Masuk Daftar Target Transfer AC Milan

JawaPos.com – AC Milan kembali menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Brahim Díaz dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (3/8), Rossoneri menilai pemain internasional Maroko tersebut sebagai sosok yang mampu menambah kreativitas di lini serang.

Ketertarikan itu muncul setelah Brahim Díaz meninggalkan kesan positif selama membela AC Milan dalam beberapa musim sebelumnya.

Selama berseragam AC Milan, Brahim Díaz dikenal berkat kemampuannya menciptakan peluang, melewati lawan melalui dribel, serta memberikan umpan-umpan penting di area pertahanan lawan. Penampilan impresif tersebut menjadi salah satu alasan Real Madrid memulangkannya ke Santiago Bernabéu.

Kini, AC Milan kembali berupaya membuka peluang agar sang pemain dapat kembali memperkuat tim.

Meski demikian, upaya AC Milan diperkirakan tidak akan berjalan mudah. Real Madrid masih menganggap Brahim Díaz sebagai bagian penting dalam rotasi skuad dan disebut telah mencapai kesepakatan awal untuk memperpanjang kontraknya.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa klub asal Spanyol itu belum memiliki keinginan untuk melepas sang pemain pada musim panas ini.

Selain Brahim Díaz, AC Milan juga dikabarkan memantau gelandang muda Argentina, Franco Mastantuono, yang berpeluang dipinjamkan oleh Real Madrid. Namun, situasi kedua pemain berbeda karena Real Madrid lebih terbuka untuk meminjamkan Mastantuono tanpa melepas hak kepemilikannya.