AS Roma Terus Kejar Givairo Read Meski Tawaran EUR 28 Juta Ditolak Feyenoord

JawaPos.com – AS Roma masih belum berhasil mencapai kesepakatan dengan Feyenoord terkait transfer Givairo Read. Tawaran terbaru senilai EUR 28 juta ditambah bonus dilaporkan telah ditolak, tetapi negosiasi antara kedua klub dipastikan masih akan berlanjut.

Giallorossi sebelumnya berharap proposal terbaru mereka, yang juga mencakup klausul 10 persen dari nilai penjualan kembali di masa depan, cukup untuk meyakinkan Feyenoord melepas wonderkid asal Belanda tersebut.

Namun, pada Senin (3/8) malam waktu Italia, Voetbal International dan Sky Sport Italia sama-sama melaporkan bahwa Feyenoord menolak tawaran terbaru dari klub ibu kota Italia tersebut.

Football Italia menyebut Feyenoord tetap bertahan pada banderol EUR 30 juta untuk Read. Meski begitu, Roma masih optimistis kesepakatan dapat tercapai, terlebih dengan kemungkinan penyesuaian struktur bonus dalam proses negosiasi.

"Harga yang dibanderol untuk Read memang tetap sebesar EUR 30 juta, dan dengan adanya minat juga dari Nottingham Forest, Roma masih yakin angka tersebut dapat tercapai (dengan berbagai modifikasi negosiasi mengenai bonus)," tulis Football Italia.

Klub asuhan Gian Piero Gasperini dikabarkan belum menyerah. Pembicaraan akan terus berlanjut, termasuk membahas skema bonus dan komisi agar nilai keseluruhan transfer mendekati tuntutan Feyenoord.

Optimisme Roma juga didukung oleh sikap sang pemain. Read disebut telah mencapai kesepakatan secara personal dengan Giallorossi dan ingin melanjutkan kariernya di Stadion Olimpico bersama klub yang akan tampil di Liga Champions musim depan.

Bek sayap berusia muda itu memang menjadi salah satu pemain yang paling diminati pada bursa transfer musim panas ini. Kemampuannya bermain di kedua sisi pertahanan, ditambah performa impresif sepanjang musim lalu, membuat sejumlah klub Eropa tertarik memboyongnya.