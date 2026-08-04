Mimpi Buruk Hantam AS Roma! Wonderkid Muhammed Bah Absen Sembilan Bulan karena Cedera ACL

JawaPos.com - Gelandang muda AS Roma Muhammed Bah harus ditandu keluar lapangan saat timnya kalah 1–4 dalam pertandingan persahabatan melawan Cardiff City. Dia dipastikan akan absen selama sekitar sembilan bulan setelah menjalani operasi lutut.

Kekhawatiran cedera jangka panjang ini sudah muncul sejak awal ketika sang wonderkid jatuh tersungkur ke tanah pada tiga puluh menit pertama pertandingan yang berlangsung di Wales pada Sabtu (1/8).

“Talenta berusia 19 tahun ini terlihat sangat terpukul dan dibawa keluar lapangan dengan tandu sembari menangis, sangat menyadari bahwa ini adalah cedera serius lainnya,” tulis Football Italia.

Bah sebelumnya pernah mengalami cedera serupa pada Januari 2024, akibat robekan ligamen krusiat anterior (ACL) pada lutut kiri, yang membuatnya harus absen bermain hampir sepanjang tahun.

Kini, maestro lini tengah tim muda Roma itu kembali menerima diagnosis yang persis sama, namun kali ini pada lutut kanannya. Ketidakberuntungan ini terus menghantui sosok yang digadang-gadang bakal menjadi andalan Giallorossi di lini tengah.

Pesepak bola berkebangsaan Gambia tersebut akan menjalani operasi yang ditangani staf medis klub, Dr. Georg Ahlbaumer dan ia diperkirakan harus absen setidaknya selama sembilan bulan ke depan.

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Ini merupakan awal yang bagaikan mimpi buruk bagi karier pemain muda ibu kota Italia tersebut, terutama karena terjadi hanya beberapa bulan setelah ia memperpanjang kontraknya dengan klub hingga Juni 2028.

Kesempatannya untuk mencuri hati Gian Piero Gasperini juga sangat terbuka di musim panas ini, mengingat pasukan Serigala Ibu Kota sangat membutuhkan kedalaman di posisi gelandang, apalagi dengan rumor kepergian Manu Kone ke Manchester United.