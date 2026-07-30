Rafael Leao Belum Tertarik Tinggalkan AC Milan, Fenerbahce dan Galatasaray Masih Menunggu

JawaPos.com - Masa depan Rafael Leao masih menjadi salah satu topik hangat di bursa transfer musim panas. Meski mendapat pendekatan serius dari klub-klub Turki, bintang asal Portugal itu belum menunjukkan keinginan untuk mengakhiri perjalanannya bersama AC Milan.

Fenerbahce bahkan telah mengirim perwakilan ke Milan untuk mempercepat negosiasi. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan apa pun dan masa depan Leao masih belum menemui titik terang.

Fenerbahce dan Galatasaray Masih Berusaha Melansir Cult Of Calcio, Fenerbahce dan Galatasaray menjadi dua klub yang paling serius mengincar tanda tangan Leao. Namun, keduanya masih harus bekerja lebih keras jika ingin meyakinkan AC Milan maupun sang pemain.

Rossoneri dikabarkan mematok harga minimal €50 juta untuk melepas pemain berusia 27 tahun tersebut. Meski begitu, opsi peminjaman dengan kewajiban membeli juga masih terbuka apabila kedua belah pihak menemukan kesepakatan yang tepat.

Fenerbahce disebut memilih menunggu kepastian lolos ke Liga Champions sebelum mengajukan tawaran resmi. Sementara itu, Galatasaray belum berniat bergerak cepat meski dianggap memiliki peluang lebih besar memenuhi tuntutan gaji tinggi yang diminta Leao.

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Milan Mulai Siapkan Opsi Pengganti Ketidakpastian masa depan Leao ikut memengaruhi langkah AC Milan di bursa transfer. Rossoneri belum bisa bergerak maksimal untuk mendatangkan pemain baru karena masih menunggu kejelasan mengenai salah satu aset terbesarnya tersebut.

Milan sebelumnya gagal mendapatkan Konstantinos Karetsas setelah Borussia Dortmund lebih dulu mengamankan jasanya.

Kini, Matias Soulé masuk dalam radar sebagai salah satu kandidat pengganti. Namun hingga saat ini, manajemen belum mengambil langkah konkret untuk merekrutnya.