Fenerbahce Ajukan Tawaran Perdana untuk Rafael Leao, AC Milan Minta EUR 50 Juta

JawaPos.com – Fenerbahce mulai bergerak untuk mendatangkan Rafael Leao pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal Turki itu dilaporkan telah mengajukan tawaran awal senilai EUR 40 juta ditambah bonus EUR 2 juta, tetapi AC Milan masih bertahan pada valuasi EUR 50 juta.

Menurut laporan Football Italia dan Sportitalia, Fenerbahce mengirimkan delegasi yang dipimpin direktur olahraga Cihan Kamer ke Italia pada Senin (27/7) malam waktu setempat untuk membahas potensi transfer sang winger.

Proposal awal Fenerbahce disebut tidak berupa pembelian langsung. Sport Mediaset melaporkan tawaran tersebut terdiri atas biaya peminjaman sebesar EUR 5 juta, disertai kewajiban membeli senilai EUR 35 juta pada akhir musim, ditambah bonus performa sebesar EUR 2 juta.

Di sisi lain, Milan dikabarkan hanya bersedia melepas Leao melalui skema transfer permanen. Rossoneri membutuhkan dana segar untuk menyeimbangkan pengeluaran setelah memboyong sejumlah pemain baru, termasuk Goncalo Ramos dari Paris Saint-Germain dan Mario Gila dari Lazio.

Laporan yang sama juga menyebut Leao telah disiapkan kontrak dengan gaji sekitar EUR 12 juta per musim apabila menerima pinangan Fenerbahce, hampir dua kali lipat dari pendapatannya saat ini di San Siro.

Meski negosiasi masih berlangsung, Milan diyakini tidak akan menurunkan harga di bawah EUR 50 juta.

Leao sebelumnya memang dikabarkan ingin mencari tantangan baru setelah musim 2025/2026 berakhir. Penampilannya musim lalu juga dinilai belum maksimal setelah hanya mencetak 10 gol dan tiga assist dalam 31 pertandingan, sehingga minat dari klub-klub elite Eropa tidak sebesar beberapa musim sebelumnya.